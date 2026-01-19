АТЕШ відстежив шлях постачання БК армії РФ на Сумщину та Харківщину — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ повідомили, що чергова партія боєприпасів для угруповання “Північ” ЗС РФ прибула потягом у Михайлівський район Волгоградської області та була спрямована для посилення обстрілів на Сумський та Харківський напрямки фронту.
Головні тези:
- Агенти АТЕШ викрили постачання боєприпасів для угруповання Північ ЗС РФ на Сумщину та Харківщину.
- Маршрут колони з боєприпасами від Волгоградської області вказує на підготовку до посилення обстрілів на східному фронті.
АТЕШ слідкує за постачанням російського БК на Сумський та Харківський напрямки фронту
Агенти продовжують контролювати військові перевезення через стратегічний залізничний міст у Михайлівському районі Волгоградської області.
Враховуючи маркування угруповання "Північ" та рух колони на захід трасою Р-22 "Каспій", пріоритетними напрямками є Білгородська та Курська області. Логістичний маршрут вказує на підготовку до посилення інтенсивності обстрілів на Сумському та Харківському напрямках.
Місце фіксації колони: 50.020742, 43.194836
Замість того, щоб прямувати до місця призначення, екіпажі вантажівок влаштували привал на цивільній стоянці, кинувши машини з вибухонебезпечним вантажем поруч з автомобілями з мирним вантажем.
Поки вантажівки з БК стояли без належного нагляду, їх старші розпивали спиртні напої у кафе "Веронічка".
Інформацію про стан екіпажів і точні координати вантажівок уже передали за призначенням.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-