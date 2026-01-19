АТЕШ відстежив шлях постачання БК армії РФ на Сумщину та Харківщину — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ повідомили, що чергова партія боєприпасів для угруповання “Північ” ЗС РФ прибула потягом у Михайлівський район Волгоградської області та була спрямована для посилення обстрілів на Сумський та Харківський напрямки фронту.

АТЕШ слідкує за постачанням російського БК на Сумський та Харківський напрямки фронту

Агенти продовжують контролювати військові перевезення через стратегічний залізничний міст у Михайлівському районі Волгоградської області.

Є підтверджена інформація, що чергова партія боєприпасів для угруповання “Північ” прибула потягом, була оперативно розвантажена на станції та розподілена по п’яти вантажівках “Урал”. Поширити

Враховуючи маркування угруповання "Північ" та рух колони на захід трасою Р-22 "Каспій", пріоритетними напрямками є Білгородська та Курська області. Логістичний маршрут вказує на підготовку до посилення інтенсивності обстрілів на Сумському та Харківському напрямках.

Місце фіксації колони: 50.020742, 43.194836

Замість того, щоб прямувати до місця призначення, екіпажі вантажівок влаштували привал на цивільній стоянці, кинувши машини з вибухонебезпечним вантажем поруч з автомобілями з мирним вантажем.

Поки вантажівки з БК стояли без належного нагляду, їх старші розпивали спиртні напої у кафе "Веронічка".

Ланцюжок "міст — станція — вантажівка" прозорий для нас на кожному етапі. Ми знаємо, звідки надійшов вантаж і куди він не доїде, — зауважили партизани. Поширити

Інформацію про стан екіпажів і точні координати вантажівок уже передали за призначенням.