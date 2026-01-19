АТЕШ відстежив шлях постачання БК армії РФ на Сумщину та Харківщину — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ відстежив шлях постачання БК армії РФ на Сумщину та Харківщину — відео

авто
Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ повідомили, що чергова партія боєприпасів для угруповання “Північ” ЗС РФ прибула потягом у Михайлівський район Волгоградської області та була спрямована для посилення обстрілів на Сумський та Харківський напрямки фронту.

Головні тези:

  • Агенти АТЕШ викрили постачання боєприпасів для угруповання Північ ЗС РФ на Сумщину та Харківщину.
  • Маршрут колони з боєприпасами від Волгоградської області вказує на підготовку до посилення обстрілів на східному фронті.

АТЕШ слідкує за постачанням російського БК на Сумський та Харківський напрямки фронту

Агенти продовжують контролювати військові перевезення через стратегічний залізничний міст у Михайлівському районі Волгоградської області.

Є підтверджена інформація, що чергова партія боєприпасів для угруповання “Північ” прибула потягом, була оперативно розвантажена на станції та розподілена по п’яти вантажівках “Урал”.

Враховуючи маркування угруповання "Північ" та рух колони на захід трасою Р-22 "Каспій", пріоритетними напрямками є Білгородська та Курська області. Логістичний маршрут вказує на підготовку до посилення інтенсивності обстрілів на Сумському та Харківському напрямках.

Місце фіксації колони: 50.020742, 43.194836

Замість того, щоб прямувати до місця призначення, екіпажі вантажівок влаштували привал на цивільній стоянці, кинувши машини з вибухонебезпечним вантажем поруч з автомобілями з мирним вантажем.

Поки вантажівки з БК стояли без належного нагляду, їх старші розпивали спиртні напої у кафе "Веронічка".

Ланцюжок "міст — станція — вантажівка" прозорий для нас на кожному етапі. Ми знаємо, звідки надійшов вантаж і куди він не доїде, — зауважили партизани.

Інформацію про стан екіпажів і точні координати вантажівок уже передали за призначенням.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — випускає шасі для ЗРК С-400
АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку будівлі "Прокуратури Республіки Крим" у Сімферополі
прокуратура
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ розвідав спецоб'єкт радіопеленгації ФСБ під Сімферополем
АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?