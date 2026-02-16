АТЕШ разведал важный военный объект РФ под Джанкоем

Агенты сопротивления АТЕШ продолжают мониторинг военных объектов в Крыму. В ходе наблюдения за ремонтной площадкой ВС РФ севернее Новостепного установлены текущие показатели сил противника.

АТЕШ фиксирует активность ВС РФ на рембазе под Джанкоем

В настоящее время на объекте находится несколько сотен единиц военной техники. Лагерь активно функционирует как логистический и ремонтный хаб. Количество техники колеблется, но остается стабильно высоким.

Для защиты от ударов с воздуха оккупанты взыскали в лагерь дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Враг понимает, что этот объект является приоритетной целью.

Координаты: 45.677924, 34.387338.