АТЕШ разведал важный военный объект РФ под Джанкоем
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал важный военный объект РФ под Джанкоем

АТЕШ
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты сопротивления АТЕШ продолжают мониторинг военных объектов в Крыму. В ходе наблюдения за ремонтной площадкой ВС РФ севернее Новостепного установлены текущие показатели сил противника.

Главные тезисы

  • Агенты сопротивления АТЕШ раскрыли информацию о лагере ВС РФ на ремонтной базе под Джанкоем в Крыму.
  • На объекте сосредоточено несколько сотен единиц военной техники, а также силы ПВО и РЭБ, что подчеркивает его важность для противника.

АТЕШ фиксирует активность ВС РФ на рембазе под Джанкоем

В настоящее время на объекте находится несколько сотен единиц военной техники. Лагерь активно функционирует как логистический и ремонтный хаб. Количество техники колеблется, но остается стабильно высоким.

Для защиты от ударов с воздуха оккупанты взыскали в лагерь дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Враг понимает, что этот объект является приоритетной целью.

Координаты: 45.677924, 34.387338.

Вся информация о размещении средств защиты и накопления техники оперативно передана Силам обороны Украины.

