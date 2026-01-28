Агенты АТЕШ частично обесточили оборонный завод в Удмуртии — видео

Агенты движения АТЕШ частично обесточили завод в Удмуртии, участвующий в производстве оружия и тяжелой техники для вооруженных сил РФ.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ совершили успешную диверсию на оборонном заводе в Удмуртии, частично обесточив ключевые цеха.
- Диверсия в Ижевске привела к выведению из строя трансформаторной подстанции, обеспечивающей питание завода “БУММАШ”.
Диверсия АТЕШ в Ижевске: что известно
Партизаны провели успешную диверсию в столице Удмуртии. В Ижевске путем поджога выведена из строя трансформаторная подстанция, которая обеспечивала питание ключевых цехов металлургического завода "БУММАШ".
Это предприятие является важным звеном военно-промышленного комплекса РФ, оно поставляет заготовки и спецсплавы для оружия и тяжелой техники.
Благодаря точечному удару агента движения работа одного из стратегических заводов на территории промзоны была остановлена на время.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-