Агенти АТЕШ частково знеструмили оборонний завод в Удмуртії — відео

Агенти руху АТЕШ частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.

Диверсія АТЕШ в Іжевську: що відомо

Партизани провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. В Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу "БУММАШ".

Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу РФ, воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки.

Завдяки точковому удару агента руху роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час.