Агенти АТЕШ частково знеструмили оборонний завод в Удмуртії — відео
Агенти АТЕШ частково знеструмили оборонний завод в Удмуртії — відео

завод
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху АТЕШ частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.

Головні тези:

  • Агенти руху АТЕШ здійснили диверсію на важливому для оборонного комплексу РФ заводі в Удмуртії.
  • Завдяки знеструмленню трансформаторної підстанції робота ключових цехів заводу “БУММАШ” була призупинена.

Диверсія АТЕШ в Іжевську: що відомо

Партизани провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. В Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу "БУММАШ".

Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу РФ, воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки.

Завдяки точковому удару агента руху роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час.

Поки Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, АТЕШ вимикає рубильник на їхніх заводах.

