Агенти АТЕШ частково знеструмили оборонний завод в Удмуртії — відео

Агенти руху АТЕШ частково знеструмили завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для збройних сил РФ.
Головні тези:
- Агенти руху АТЕШ здійснили диверсію на важливому для оборонного комплексу РФ заводі в Удмуртії.
- Завдяки знеструмленню трансформаторної підстанції робота ключових цехів заводу “БУММАШ” була призупинена.
Диверсія АТЕШ в Іжевську: що відомо
Партизани провели успішну диверсію у столиці Удмуртії. В Іжевську шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу "БУММАШ".
Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу РФ, воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки.
Завдяки точковому удару агента руху роботу одного із стратегічних заводів на території промзони було зупинено на деякий час.
