Диверсия в Санкт-Петербурге. АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах — видео

Агенты партизанского движения АТЕШ провели диверсию в одном из районов Санкт-Петербурга, где сосредоточены несколько ключевых объектов военно-промышленного назначения и уничтожили технический модуль телекоммуникационной башни.

АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах в СПб

Инцидент произошел в районе, где расположены ОАО "Ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч"", Институт ФСБ России, а также подразделения и учебные центры, связанные с Военно-морским флотом и Главным ракетно-артиллерийским управлением.

Кроме того, неподалеку находятся АО "Новосибирский патронный завод" и филиал корпорации "Комета" — научно-производственный центр, работающий в пользу оборонного комплекса РФ.

Как отметили в АТЕШ, концентрация таких объектов делает этот район критически важным элементом военной и силовой инфраструктуры.

В частности, нарушение связи в подобном узле напрямую сказывается на передаче данных, управлении и координации, даже вдали от линии фронта.