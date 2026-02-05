Диверсия в Санкт-Петербурге. АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах — видео

Агенты партизанского движения АТЕШ провели диверсию в одном из районов Санкт-Петербурга, где сосредоточены несколько ключевых объектов военно-промышленного назначения и уничтожили технический модуль телекоммуникационной башни.
АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах в СПб
Инцидент произошел в районе, где расположены ОАО "Ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч"", Институт ФСБ России, а также подразделения и учебные центры, связанные с Военно-морским флотом и Главным ракетно-артиллерийским управлением.
Как отметили в АТЕШ, концентрация таких объектов делает этот район критически важным элементом военной и силовой инфраструктуры.
В частности, нарушение связи в подобном узле напрямую сказывается на передаче данных, управлении и координации, даже вдали от линии фронта.
Глубокий тыл не гарантия безопасности, — подчеркнули в партизанском движении.
