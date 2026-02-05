Диверсия в Санкт-Петербурге. АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах — видео
Диверсия в Санкт-Петербурге. АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах — видео

Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ провели диверсию в одном из районов Санкт-Петербурга, где сосредоточены несколько ключевых объектов военно-промышленного назначения и уничтожили технический модуль телекоммуникационной башни.

  • Партизанское движение АТЕШ совершило диверсию в Санкт-Петербурге, уничтожив технический модуль телекоммуникационной башни на оборонных заводах.
  • Диверсия повлекла за собой нарушение связи на ключевых объектах военно-промышленного назначения, что подчеркивает уязвимость инфраструктуры даже в глубоком тылу.

АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах в СПб

Инцидент произошел в районе, где расположены ОАО "Ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч"", Институт ФСБ России, а также подразделения и учебные центры, связанные с Военно-морским флотом и Главным ракетно-артиллерийским управлением.

Кроме того, неподалеку находятся АО "Новосибирский патронный завод" и филиал корпорации "Комета" — научно-производственный центр, работающий в пользу оборонного комплекса РФ.

Как отметили в АТЕШ, концентрация таких объектов делает этот район критически важным элементом военной и силовой инфраструктуры.

В частности, нарушение связи в подобном узле напрямую сказывается на передаче данных, управлении и координации, даже вдали от линии фронта.

Глубокий тыл не гарантия безопасности, — подчеркнули в партизанском движении.

