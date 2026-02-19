АТЕШ здійснив диверсію у російському Липецьку — відео
АТЕШ здійснив диверсію у російському Липецьку — відео

Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ провели диверсійну акцію в російському Липецьку, в результаті якої була знищена вежа зв'язку, задіяна в передачі даних та координації силових структур Збройних сил РФ.

Головні тези:

  • Диверсійна акція АТЕШ у Липецьку призвела до знищення вежі зв'язку, що порушило передачу даних та координацію силових структур Збройних сил РФ.
  • Завдяки діям партизанського руху, інфраструктура ворога стає вразливою, що ускладнює його здатність координувати дії та оперативно реагувати.

АТЕШ знищив вежу зв’язку у Липецьку

За даними руху, в зоні дії вежі перебували 924-й центр бойового застосування та перенавчання особового складу частин безпілотних літаків, військовий аеродром Липецьк та 260-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

Арсенали ГРАУ по всій Росії палають все частіше. Тепер, коли зв'язок поблизу 260-го порушено, будь-який удар по ньому більш руйнівним.

Як зазначається, подібні вежі забезпечують службові та військові канали зв'язку, зокрема резервні. Знищення об'єкта призвело до порушення сталого зв'язку, перебоїв у передачі інформації та зниження керованості задіяних підрозділів.

Навіть у глибокому тилу РФ критична інфраструктура залишається вразливою. Кожен такий об'єкт — частина системи, що працює на війну, а її знищення — прямий удар по здатності ворога координувати дії та оперативно реагувати.

Також в АТЕШ додали, що агент, який здійснив цю диверсію, приєднався до партизанського руху після агітаційної акції у Липецьку на початку року.

