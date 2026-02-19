АТЕШ совершил диверсию в российском Липецке — видео
Проиcшествия
АТЕШ совершил диверсию в российском Липецке — видео

Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ провели диверсионную акцию в Липецке, в результате которой была уничтожена башня связи, задействованная в передаче данных и координации силовых структур Вооруженных сил РФ.

  • Диверсионная акция АТЕШ в Липецке привела к уничтожению башни связи, снижению управляемости подразделений и нарушению передачи данных в силовых структурах РФ.
  • Уязвимость критической инфраструктуры вблизи арсеналов и военных объектов делает врага менее способным координировать действия и оперативно реагировать.

АТЕШ уничтожил башню связи в Липецке

По данным движения, в зоне действия башни находились 924-й центр боевого применения и переобучение личного состава частей беспилотных самолетов, военный аэродром Липецк и 260-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ).

Арсеналы ГРАУ по всей России пылают все чаще. Теперь, когда связь вблизи 260-го нарушена, любой удар по нему более разрушительным.

Как отмечается, подобные вышки обеспечивают служебные и военные каналы связи, в том числе резервные. Уничтожение объекта привело к нарушению устойчивой связи, перебоям в передаче информации и снижению управляемости задействованных подразделений.

Даже в глубоком тылу РФ критическая инфраструктура остается уязвимой. Каждый такой объект — часть системы, работающей на войну, а ее уничтожение — прямой удар по способности врага координировать действия и оперативно реагировать.

Также в АТЕШ добавили, что совершивший эту диверсию агент присоединился к партизанскому движению после агитационной акции в Липецке в начале года.

