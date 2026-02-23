АТЕШ разведал склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ в Новороссийске

АТЕШ следит за военными складами в Новороссийске

Они обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности.

Координаты: 44.690642, 37.754884

На территории зафиксирована повышенная активность:

периметр охраняется военными,

ведутся работы с использованием бетонных плит,

функционируют вышки слежения и связи.

Вероятно, рашисты используют эту зону в качестве тылового состава для рассредоточения запасов, пытаясь спасти от ударов по порту.

Одновременно мы ведем непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это критически важный объект: именно через него Черноморский флот получает приказы из Москвы и координирует свои действия.

Наши агенты сообщают: на объект зачастили чиновники из Москвы. Это связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к скорой отставке командующего ЧФ.