АТЕШ разведал склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ в Новороссийске

Агенты движения сопротивления АТЕШ продолжают масштабную разведку военной инфраструктуры окупантов в Новороссийске.
Главные тезисы
- АТЕШ осуществляет разведку военной инфраструктуры окупантов в Новороссийске, обнаружив склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ.
- В районе н.п. Мысхако обнаружен активный военный объект, вероятно, являющийся тыловым складом для окупантов.
- Выявлена повышенная активность на объекте: периметр охраняется, ведутся работы с использованием бетонных плит, функционируют вышки слежения и связи.
АТЕШ следит за военными складами в Новороссийске
Они обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности.
Координаты: 44.690642, 37.754884
На территории зафиксирована повышенная активность:
периметр охраняется военными,
ведутся работы с использованием бетонных плит,
функционируют вышки слежения и связи.
Вероятно, рашисты используют эту зону в качестве тылового состава для рассредоточения запасов, пытаясь спасти от ударов по порту.
Одновременно мы ведем непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это критически важный объект: именно через него Черноморский флот получает приказы из Москвы и координирует свои действия.
Наши агенты сообщают: на объект зачастили чиновники из Москвы. Это связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к скорой отставке командующего ЧФ.
