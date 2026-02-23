АТЕШ разведал склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ в Новороссийске
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ разведал склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ в Новороссийске

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ продолжают масштабную разведку военной инфраструктуры окупантов в Новороссийске.

Главные тезисы

  • АТЕШ осуществляет разведку военной инфраструктуры окупантов в Новороссийске, обнаружив склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ.
  • В районе н.п. Мысхако обнаружен активный военный объект, вероятно, являющийся тыловым складом для окупантов.
  • Выявлена повышенная активность на объекте: периметр охраняется, ведутся работы с использованием бетонных плит, функционируют вышки слежения и связи.

АТЕШ следит за военными складами в Новороссийске

Они обнаружили активный военный объект в районе н.п. Мысхако, искусно скрытый в складках местности.

Координаты: 44.690642, 37.754884

На территории зафиксирована повышенная активность:

  • периметр охраняется военными,

  • ведутся работы с использованием бетонных плит,

  • функционируют вышки слежения и связи.

Вероятно, рашисты используют эту зону в качестве тылового состава для рассредоточения запасов, пытаясь спасти от ударов по порту.

Одновременно мы ведем непрерывное наблюдение за 37-м отдельным узлом спецсвязи (в/ч 09920). Это критически важный объект: именно через него Черноморский флот получает приказы из Москвы и координирует свои действия.

Наши агенты сообщают: на объект зачастили чиновники из Москвы. Это связано с инспекцией и, скорее всего, с подготовкой к скорой отставке командующего ЧФ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия в Санкт-Петербурге. АТЕШ вывел из строя связь на оборонных заводах — видео
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ разведал важный военный объект РФ под Джанкоем
АТЕШ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ совершил диверсию в российском Липецке — видео
башня

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?