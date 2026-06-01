АТЕШ провел разведку складов Черноморского флота РФ в Симферополе — видео

АТЕШ разведал склады Черноморского флота России в Симферополе

758-й ЦМТО — ключевой логистический узел ЧФ в Крыму.

Через него проходит большая часть флотской логистики: топливо, запасные части и техническое имущество для корабельного состава и береговых подразделений. Объект критически важен для снабжения всей группировки окупантов на полуострове. Поделиться

В ходе наблюдения зафиксированы расположения складских помещений и площадок для хранения техники, а также маршруты въезда и выезда грузового транспорта.

Установлено характерное время активности объекта и график дежурств. Вся собранная информация передана Силам обороны Украины.