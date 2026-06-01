АТЕШ провел разведку складов Черноморского флота РФ в Симферополе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ провел разведку складов Черноморского флота РФ в Симферополе — видео

АТЕШ
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ провели детальную разведку военного объекта в Симферополе - 758 Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России.

Главные тезисы

  • Агенты движения сопротивления АТЕШ осуществили разведку складских помещений Черноморского флота России в Симферополе.
  • 758 Центр материально-технического обеспечения является ключевым логистическим узлом ЧФ в Крыму, обеспечивая топливо, запасные части и технику.

АТЕШ разведал склады Черноморского флота России в Симферополе

758-й ЦМТО — ключевой логистический узел ЧФ в Крыму.

Через него проходит большая часть флотской логистики: топливо, запасные части и техническое имущество для корабельного состава и береговых подразделений. Объект критически важен для снабжения всей группировки окупантов на полуострове.

В ходе наблюдения зафиксированы расположения складских помещений и площадок для хранения техники, а также маршруты въезда и выезда грузового транспорта.

Установлено характерное время активности объекта и график дежурств. Вся собранная информация передана Силам обороны Украины.

Координаты: 44.96247, 34.07578

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку вблизи ТЭЦ в Мытищах РФ — видео
ТЭЦ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ разведал склады и узел спецсвязи Черноморского флота РФ в Новороссийске
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ узнал новые данные насчет стратегической электроподстанции в оккупированном Геническе
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?