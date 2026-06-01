АТЕШ провел разведку складов Черноморского флота РФ в Симферополе — видео

Агенты движения сопротивления АТЕШ провели детальную разведку военного объекта в Симферополе - 758 Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России.
Главные тезисы
- Агенты движения сопротивления АТЕШ осуществили разведку складских помещений Черноморского флота России в Симферополе.
- 758 Центр материально-технического обеспечения является ключевым логистическим узлом ЧФ в Крыму, обеспечивая топливо, запасные части и технику.
В ходе наблюдения зафиксированы расположения складских помещений и площадок для хранения техники, а также маршруты въезда и выезда грузового транспорта.
Установлено характерное время активности объекта и график дежурств. Вся собранная информация передана Силам обороны Украины.
Координаты: 44.96247, 34.07578
