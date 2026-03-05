АТЕШ узнал новые данные насчет стратегической электроподстанции в оккупированном Геническе

Агенты движения сопротивления АТЕШ провели разведку в Геническом районе, где недавно была построена электроподстанция мощностью 150 кВ. Были задокументированы усиленные меры безопасности вокруг объекта критической инфраструктуры со стороны ВС РФ.
Главные тезисы
- Электроподстанция в Геническе мощностью 150 кВ обладает высоким уровнем контроля и безопасности, что подтверждается усиленной охраной со стороны ВС РФ.
- Шлагбаум на въезде, вооруженные военнослужащие и тщательный осмотр автомобилей - лишь часть системы защиты объекта критической инфраструктуры.
АТЕШ зафиксировал усиленную охрану новой электроподстанции РФ в Геническе
Координаты объекта: 46.18016, 34.76185
Далее, непосредственно перед въездом на территорию подстанции организован второй уровень защиты: 2–3 группы военных в полной экипировке проводят тщательный осмотр автомобилей.
Используются дополнительные средства контроля, включая осмотр днища транспорта, полный осмотр салона и багажного отделения. Машины останавливают и проверяют без исключения.
Полученные материалы позволяют подробно зафиксировать как сам объект, так и систему его охраны. До этого момента визуальных подтверждений обстановки вокруг этой подстанции в открытом доступе практически не было, что придает собранной информации особый вес.
Ранее именно эта электроподстанция уже подвергалась атакам со стороны Сил обороны Украины. После ударов меры безопасности были существенно усилены, что свидетельствует о стратегической важности объекта для оккупационных структур.
