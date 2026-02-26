АТЕШ совершил успешную диверсию на объекте связи армии РФ под Севастополем — видео

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную диверсию на объекте связи российской армии под Севастополем, в результате которой были выведены из строя антенны комплексов радиоэлектронной борьбы, создававшие препятствия для украинских дронов в этом секторе.

АТЕШ поразил вражеский РЭБ под Севастополем

Ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя агенты АТЕШ провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Оборудование находилось на башне у села Гончарное.

По данным движения, эта башня была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали препятствия для украинских дронов в секторе.

В частности, агенты АТЕШ подожгли релейные шкафы у основания башни, в которых расположены силовая электроника и высокочастотные кабели.

Как отмечается, при их повреждении антенны на вершине превращаются в металлолом: сигнал просто не доходит, а восстановить такое оборудование очень сложно, дорого и долго.

Работа враждебной РЭБ в районе полностью прекращена. Это открыло воздушный коридор для эффективного использования беспилотников сил обороны Украины. Поделиться

Кроме того, по данным движения, рядом расположены военные объекты, ставшие легкой мишенью для Сил обороны Украины: