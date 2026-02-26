АТЕШ совершил успешную диверсию на объекте связи армии РФ под Севастополем — видео

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную диверсию на объекте связи российской армии под Севастополем, в результате которой были выведены из строя антенны комплексов радиоэлектронной борьбы, создававшие препятствия для украинских дронов в этом секторе.
АТЕШ поразил вражеский РЭБ под Севастополем
Ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя агенты АТЕШ провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Оборудование находилось на башне у села Гончарное.
По данным движения, эта башня была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали препятствия для украинских дронов в секторе.
В частности, агенты АТЕШ подожгли релейные шкафы у основания башни, в которых расположены силовая электроника и высокочастотные кабели.
Как отмечается, при их повреждении антенны на вершине превращаются в металлолом: сигнал просто не доходит, а восстановить такое оборудование очень сложно, дорого и долго.
Кроме того, по данным движения, рядом расположены военные объекты, ставшие легкой мишенью для Сил обороны Украины:
58-й ЦМТО — склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;
запасной командный пункт Черноморского флота «Алсу-2»,
15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.
