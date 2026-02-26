АТЕШ совершил успешную диверсию на объекте связи армии РФ под Севастополем — видео
АТЕШ совершил успешную диверсию на объекте связи армии РФ под Севастополем — видео

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ провели успешную диверсию на объекте связи российской армии под Севастополем, в результате которой были выведены из строя антенны комплексов радиоэлектронной борьбы, создававшие препятствия для украинских дронов в этом секторе.

Главные тезисы

  • Группа АТЕШ осуществила диверсию на объекте связи российской армии под Севастополем, уничтожив антенны РЭБ.
  • Диверсия позволила прекратить работу враждебной РЭБ и открыть воздушный коридор для украинских дронов.

АТЕШ поразил вражеский РЭБ под Севастополем

Ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя агенты АТЕШ провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Оборудование находилось на башне у села Гончарное.

По данным движения, эта башня была оснащена антеннами РЭБ, которые создавали препятствия для украинских дронов в секторе.

В частности, агенты АТЕШ подожгли релейные шкафы у основания башни, в которых расположены силовая электроника и высокочастотные кабели.

Как отмечается, при их повреждении антенны на вершине превращаются в металлолом: сигнал просто не доходит, а восстановить такое оборудование очень сложно, дорого и долго.

Работа враждебной РЭБ в районе полностью прекращена. Это открыло воздушный коридор для эффективного использования беспилотников сил обороны Украины.

Кроме того, по данным движения, рядом расположены военные объекты, ставшие легкой мишенью для Сил обороны Украины:

  • 58-й ЦМТО — склады неприкосновенного запаса техники связи ЧФ РФ;

  • запасной командный пункт Черноморского флота «Алсу-2»,

  • 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

