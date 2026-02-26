АТЕШ здійснив успішну диверсію на об'єкті зв'язку армії РФ під Севастополем — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ провели успішну диверсію на об'єкті зв'язку російської армії під Севастополем, у результаті якої були виведені з ладу антени комплексів радіоелектронної боротьби, що створювали перешкоди для українських дронів у цьому секторі.

АТЕШ уразив ворожий РЕБ під Севастополем

До Дня опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя агенти АТЕШ провели успішну диверсію на об'єкті зв'язку, де окупанти розмістили антени комплексів радіоелектронної боротьби. Обладнання знаходилося на вежі біля села Гончарне.

За даними руху, ця вежа була оснащена антенами РЕБ, які створювали перешкоди для українських дронів у секторі.

Зокрема, агенти АТЕШ підпалили релейні шафи біля основи вежі, в яких розташована силова електроніка та високочастотні кабелі.

Як зазначається, при їх пошкодженні антени на вершині перетворюються на металобрухт: сигнал просто не доходить, а відновити таке обладнання дуже складно, дорого і довго.

Роботу ворожої РЕБ у районі повністю припинено. Це відкрило повітряний коридор для ефективного застосування безпілотників сил оборони України. Поширити

Крім того, за даними руху, поруч розташовані військові об'єкти, які стали легкою мішенню для Сил оборони України: