АТЕШ дізнався нові дані щодо стратегічної електропідстанції в окупованому Генічеську

Агенти руху опору АТЕШ провели розвідку в Генічеському районі, де нещодавно було збудовано електропідстанцію потужністю 150 кВ. Було задокументовано посилені заходи безпеки навколо об'єкта критичної інфраструктури з боку ЗС РФ.

АТЕШ зафіксував посилену охорону нової електропідстанції РФ у Генічеську

Координати об'єкта: 46.18016, 34.76185

До самої підстанції вільного доступу немає. На першому рубежі — з'їзді з основної дороги — встановлено шлагбаум, де чергують кілька озброєних військовослужбовців ЗС РФ. Вони перевіряють документи та контролюють весь транспорт, що прямує у напрямку об'єкта. Поширити

Далі, безпосередньо перед в'їздом на територію підстанції, організовано другий рівень захисту: 2–3 групи військових у повному екіпіруванні проводять ретельний огляд автомобілів.

Використовуються додаткові засоби контролю, включаючи огляд днища транспорту, повний огляд салону та багажного відділення. Машини зупиняють та перевіряють без винятків.

Отримані матеріали дають змогу детально зафіксувати як сам об'єкт, так і систему його охорони. До цього моменту візуальних підтверджень обстановки навколо цієї підстанції у відкритому доступі практично не було, що надає зібраній інформації особливої ​​ваги.

Раніше саме ця електропідстанція вже зазнавала атак з боку Сил оборони України. Після ударів заходи безпеки були суттєво посилені, що свідчить про стратегічну важливість об'єкта для окупаційних структур.