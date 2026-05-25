АТЕШ здійснив низку диверсій у Новоросійську перед атакою ЗСУ по нафтобазі

Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ напередодні удару Сил оборони України по найбільшому нафтосховищу на Кавказі знеструмили російські радіолокаційні станції у Новоросійську, через що протиповітряна оборона втратила можливість реагувати на цілі.

Головні тези:

  • Агенти руху АТЕШ провели диверсії у Новоросійську перед атакою ЗСУ на найбільше нафтосховище на Кавказі - нафтобазу “Грушева балка”.
  • Під час дій ворожих агентів були знищені радіолокаційні станції та вишки зв'язку, що паралізувало протиповітряну оборону в районі.

АТЕШ “засліпив” ППО у Новоросійську перед атакою ЗСУ по нафтобазі

Агенти руху провели серію диверсій на об'єктах зв'язку та енергетики в районі Новоросійська — напередодні удару Сил оборони України по нафтобазі "Грушева балка" в ніч проти 23 травня.

"Грушева балка" — найбільше нафтосховище на Кавказі. Потужність об'єкта — 1,2 мільйона тонн нафтопродуктів. Через нього проходить зберігання, розподіл і перевалка палива для військової техніки, флоту та логістики армії РФ на півдні.

Наші люди вивели з ладу кілька веж зв'язку, що забезпечували координацію між підрозділами ППО в районі, і пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живила частину військових та комунікаційних об'єктів. Без електропостачання великі стаціонарні РЛС втратили стійку роботу. Розвідка по БПЛА на ближніх підступах до Новоросійська виявилася фактично засліпленою — підрозділи ППО втратили можливість своєчасно реагувати на цілі, що низько летять.

