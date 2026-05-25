АТЕШ здійснив низку диверсій у Новоросійську перед атакою ЗСУ по нафтобазі

Агенти партизанського руху АТЕШ напередодні удару Сил оборони України по найбільшому нафтосховищу на Кавказі знеструмили російські радіолокаційні станції у Новоросійську, через що протиповітряна оборона втратила можливість реагувати на цілі.
Головні тези:
- Агенти руху АТЕШ провели диверсії у Новоросійську перед атакою ЗСУ на найбільше нафтосховище на Кавказі - нафтобазу “Грушева балка”.
- Під час дій ворожих агентів були знищені радіолокаційні станції та вишки зв'язку, що паралізувало протиповітряну оборону в районі.
АТЕШ “засліпив” ППО у Новоросійську перед атакою ЗСУ по нафтобазі
Агенти руху провели серію диверсій на об'єктах зв'язку та енергетики в районі Новоросійська — напередодні удару Сил оборони України по нафтобазі "Грушева балка" в ніч проти 23 травня.
"Грушева балка" — найбільше нафтосховище на Кавказі. Потужність об'єкта — 1,2 мільйона тонн нафтопродуктів. Через нього проходить зберігання, розподіл і перевалка палива для військової техніки, флоту та логістики армії РФ на півдні.
