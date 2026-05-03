Україна уразила 2 танкери тіньового флоту РФ у Новоросійську — відео
Вранці 3 травня офіційно стало відомо, що Сили оборони України успішно підбили одразу 2 танкери російського тіньового флоту в акваторії входу в порт Новоросійськ.

Головні тези:

  • Уражені судна Росія активно застосовувала для перевезення нафти. 
  • Зеленський пообіцяв, що українська далекобійність буде всебічно розвиватися.

Україна продовжує знищувати тіньовий флот РФ

Про нову успішну атаку Сил оборони України офіційно повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту — уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ.

Володимир Зеленський

Український лідер звернув увагу на те, що ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти, однак захисники зробили все можливе, щоб цього більше не відбувалося.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати.

Українська далекобійність буде всебічно розвиватися — на морі, у небі та на землі. Слава Україні! — наголосив глава держави.

