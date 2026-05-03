ППО ліквідувала 249 цілей під час нової атаки РФ

Протягом ночі 2-3 травня російські окупанти здійснювали повітряний напад на Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Нова атака ворога почалася ще о 19:00 2 травня.
- Підтверджено влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Що важливо розуміти, понад 160 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
