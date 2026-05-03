ППО ліквідувала 249 цілей під час нової атаки РФ
Протягом ночі 2-3 травня російські окупанти здійснювали повітряний напад на Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 268-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Нова атака ворога почалася ще о 19:00 2 травня.
  • Підтверджено влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Що важливо розуміти, понад 160 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 19 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

