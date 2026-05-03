ПВО ликвидировала 249 целей во время новой атаки РФ
В течение ночи 2-3 мая российские оккупанты совершали воздушное нападение на Украину баллистической ракетой Искандер-М и 268 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

  Новая атака врага началась еще в 19:00 2 мая.
  Подтверждено попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - Крым, Донецк.

Что важно понимать, более 160 из них – "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

