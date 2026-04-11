Танкери РФ з санкційними вантажами проходять Ла-Манш без затримань

Кораблям Королівського флоту Великої Британії фактично заборонили висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" Росії, які перевозять санкційні вантажі через Ла-Манш. Попри посилення контролю та гучні заяви уряду, жодне з таких суден не було затримане чи конфісковане.

Танкери “тіньового флоту” РФ спокійно проходять через Ла-Манш

Патрульні кораблі, зокрема HMS Mersey, протягом останніх тижнів супроводжували російські танкери та військові кораблі, однак не проводили жодних операцій із захоплення.

Причиною називають юридичні ризики — побоювання порушення міжнародного морського права стримують активні дії, навіть попри можливість участі спецпідрозділів.

За інформацією журналістів The Daily Telegraph, судна перевозять, зокрема, заборонене пальне, яке використовується для фінансування військових дій Кремля. Попри це, вони безперешкодно проходять через стратегічну протоку.

Раніше прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив британським силам долучитися до міжнародних операцій із перехоплення таких суден, однак на практиці ці заходи поки не реалізовані.

Водночас Росія активізує свою присутність у регіоні. Зокрема, фіксується рух розвідувальних підводних човнів поблизу критичної інфраструктури — трубопроводів і кабелів у Північній Атлантиці.

Російські військові кораблі також супроводжують танкери "тіньового флоту", що ускладнює будь-які спроби їх перехоплення.

У Міноборони Британії заявляють, що навіть без затримань дії флоту вже мають ефект — російські судна змушені змінювати маршрути та уникати британських вод.

Ми залишаємо за собою право перехопити російське судно у будь-який момент, — наголосили в уряді.

Лондон підкреслює, що мета — перекрити фінансові потоки, які підтримують війну Росії проти України.