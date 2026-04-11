Танкеры РФ с санкционными грузами проходят Ла-Манш без задержаний

Кораблям Королевского флота Великобритании фактически запретили высаживаться на суда так называемого "теневого флота" России, перевозящие санкционные грузы через Ла-Манш. Несмотря на усиление контроля и громкие заявления правительства, ни одно из таких судов не было задержано или конфисковано.

Танкеры "теневого флота" РФ спокойно проходят через Ла-Манш.

Патрульные корабли, в частности, HMS Mersey, в течение последних недель сопровождали российские танкеры и военные корабли, однако не проводили никаких операций по захвату.

Причиной называют юридические риски — опасения нарушения международного морского права сдерживают активные действия, даже несмотря на возможность участия спецподразделений.

По информации журналистов The Daily Telegraph , суда перевозят, в частности, запрещенное топливо, которое используется для финансирования военных действий Кремля. Несмотря на это, они беспрепятственно проходят через стратегический пролив.

Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил британским силам приобщиться к международным операциям по перехвату таких судов, однако на практике эти меры пока не реализованы.

В то же время, Россия активизирует свое присутствие в регионе. В частности, фиксируется движение разведывательных подлодок вблизи критической инфраструктуры — трубопроводов и кабелей в Северной Атлантике.

Российские военные корабли также сопровождают танкеры "теневого флота", что усложняет любые попытки их перехвата.

В Минобороны Британии заявляют, что даже без задержаний действия флота уже оказывают эффект — российские суда вынуждены менять маршруты и избегать британских вод.

Мы оставляем за собой право перехватить российское судно в любой момент, подчеркнули в правительстве.

Лондон подчеркивает, что цель — перекрыть финансовые потоки, поддерживающие войну России против Украины.