Греческие танкеры начали перевозить подсанкционную нефть РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Греческие танкеры начали перевозить подсанкционную нефть РФ

танкер
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Резкий рост фрахта на морские перевозки побудил некоторых греческих судовладельцев привлекать новые танкеры для транспортировки российской нефти, несмотря на все риски, связанные с этим.

Главные тезисы

  • Греческие танкеры привлекаются для перевозки российской нефти из-за дефицита предложения на рынке из-за санкций США и Евросоюза.
  • Несмотря на репутационные риски и угрозу санкций, греческие компании Dynacom Tankers Management и Capital Ship Management рискнули привлечь свои новейшие танкеры для перевозки российской нефти.

Греческие танкеры вошли в "теневой флот" РФ

Цены резко выросли в конце 2025 г. после того, как США и Евросоюз внесли в черный список сотни танкеров, связанных с торговлей российской нефтью. Это создало значительный дефицит предложения среди доступных судов.

И хотя репутационные риски и угроза санкций испугали многих судовладельцев, доходы от перевозки российской нефти оказались слишком привлекательными — по крайней мере, для двух греческих компаний.

Перевозка российской нефти сама по себе не полностью незаконна, если ее цена не превышает так называемого «ценового потолка», однако торговля может не получить поддержку западных компаний — прежде всего страховых.

Страх нарушить ограничения часто сдерживал легальных операторов и эту нишу заполнял так называемый «теневой флот».

В настоящее время санкции, которые привели к падению цен на российскую нефть, создали буфер от нарушения ограничений и дало греческим владельцам уверенность присоединиться к торговле. Так, компании Dynacom Tankers Management и Capital Ship Management привлекли для перевозки российской нефти свои новейшие суда, что является необычным, поскольку обычно перевозка российской нефти осуществляется по старым судам, которые уже почти исчерпали — а иногда и превысили — свой нормативный срок службы.

По данным Argus Media, в конце декабря средняя ставка перевозки нефти сорта Urals из порта Приморск к западному побережью Индии превысила 60 долларов за тонну — это самый высокий уровень за два года. Для сравнения: в начале прошлого года она составила около 25 долларов.

Согласно данным, принадлежащий Capital Ship Management танкер Argeus I недавно прибыл в индийский порт Парадип с более чем 700 тысячами баррелей нефти Urals — это его первая перевозка российской нефти. Также в этом месяце танкер Rodos доставил нефть в Китай, а Samothraki перевез ее в порт Вадинар на западе Индии в декабре. Оба судна контролирует Dynacom. Ранее компания уже перевозила российскую нефть в Индию, но использовала гораздо более старые танкеры.

Использование новых судов связано с рисками, а страховые компании могут избегать таких танкеров из-за опасений будущих санкций. Впрочем, судовладельцы привыкли к взвешенным рискам.

Соотношение риска и вознаграждения по-прежнему выглядит достаточно привлекательным, чтобы привлекать новые суда. Это подчеркивает устойчивость торговли российской нефтью, — сказала руководительница направления рыночной стратегии компании Optima Shipping Services в Афинах Анджелика Кемене.

