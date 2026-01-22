Грецькі танкери почали перевозити підсанкційну нафту РФ

Різке зростання фрахту на морські перевезення спонукало деяких грецьких судновласників залучати нові танкери для транспортування російської нафти, попри всі ризики пов’язані з цим.

Грецькі танкери увійшли до “тіньового флоту” РФ

Ціни різко зросли наприкінці 2025 року після того, як США та Євросоюз внесли до чорного списку сотні танкерів, пов'язаних з торгівлею російською нафтою. Це створило значний дефіцит пропозиції серед доступних суден.

І хоча репутаційні ризики та загроза санкцій налякали багатьох судновласників, але прибутки від перевезення російської нафти виявилися надто привабливими — принаймні для двох грецьких компаній. Поширити

Перевезення російської нафти саме по собі не є повністю незаконним, якщо її ціна не перевищує так званої «цінової стелі», однак торгівля може не отримати підтримку західних компаній — насамперед страхових.

Страх порушити обмеження часто стримував легальних операторів, і цю нішу заповнював так званий «тіньовий флот».

Наразі ж санкції, які призвели до падіння цін на російську нафту, створили буфер від порушення обмежень і дало грецьким власникам упевненість приєднатися до торгівлі. Так, компанії Dynacom Tankers Management і Capital Ship Management залучили для перевезення російської нафти свої найновіші судна, що є незвичайним, оскільки зазвичай перевезення російської нафти здійснюється старими суднами, які вже майже вичерпали — а іноді й перевищили — свій нормативний строк служби.

За даними Argus Media, наприкінці грудня середня ставка перевезення нафти сорту Urals з порту Приморськ до західного узбережжя Індії перевищила 60 доларів за тонну — це найвищий рівень за два роки. Для порівняння: на початку минулого року вона становила близько 25 доларів.

Згідно з даними, танкер Argeus I, що належить Capital Ship Management, нещодавно прибув до індійського порту Парадіп із понад 700 тисячами барелів нафти Urals — це його перше перевезення російської нафти. Також цього місяця танкер Rodos доставив нафту до Китаю, а Samothraki перевіз її до порту Вадінар на заході Індії у грудні. Обидва судна контролює Dynacom. Раніше компанія вже перевозила російську нафту до Індії, але використовувала набагато старіші танкери.

Використання нових суден пов’язане з ризиками, а страхові компанії можуть уникати таких танкерів через побоювання майбутніх санкцій. Втім, судновласники звикли до зважених ризиків.