Грецькі танкери почали перевозити підсанкційну нафту РФ

Різке зростання фрахту на морські перевезення спонукало деяких грецьких судновласників залучати нові танкери для транспортування російської нафти, попри всі ризики пов’язані з цим.
Головні тези:
- Грецькі танкери залучаються для перевезення російської нафти попри ризики та репутаційні загрози.
- Дефіцит пропозиції на ринку спричинений санкціями США та Євросоюзу стимулює грецькі компанії перевозити підсанкційну нафту.
Грецькі танкери увійшли до “тіньового флоту” РФ
Ціни різко зросли наприкінці 2025 року після того, як США та Євросоюз внесли до чорного списку сотні танкерів, пов'язаних з торгівлею російською нафтою. Це створило значний дефіцит пропозиції серед доступних суден.
Перевезення російської нафти саме по собі не є повністю незаконним, якщо її ціна не перевищує так званої «цінової стелі», однак торгівля може не отримати підтримку західних компаній — насамперед страхових.
Страх порушити обмеження часто стримував легальних операторів, і цю нішу заповнював так званий «тіньовий флот».
Наразі ж санкції, які призвели до падіння цін на російську нафту, створили буфер від порушення обмежень і дало грецьким власникам упевненість приєднатися до торгівлі. Так, компанії Dynacom Tankers Management і Capital Ship Management залучили для перевезення російської нафти свої найновіші судна, що є незвичайним, оскільки зазвичай перевезення російської нафти здійснюється старими суднами, які вже майже вичерпали — а іноді й перевищили — свій нормативний строк служби.
За даними Argus Media, наприкінці грудня середня ставка перевезення нафти сорту Urals з порту Приморськ до західного узбережжя Індії перевищила 60 доларів за тонну — це найвищий рівень за два роки. Для порівняння: на початку минулого року вона становила близько 25 доларів.
Згідно з даними, танкер Argeus I, що належить Capital Ship Management, нещодавно прибув до індійського порту Парадіп із понад 700 тисячами барелів нафти Urals — це його перше перевезення російської нафти. Також цього місяця танкер Rodos доставив нафту до Китаю, а Samothraki перевіз її до порту Вадінар на заході Індії у грудні. Обидва судна контролює Dynacom. Раніше компанія вже перевозила російську нафту до Індії, але використовувала набагато старіші танкери.
Використання нових суден пов’язане з ризиками, а страхові компанії можуть уникати таких танкерів через побоювання майбутніх санкцій. Втім, судновласники звикли до зважених ризиків.
