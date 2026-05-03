Украина поразила 2 танкера теневого флота РФ в Новороссийске — видео
Владимир Зеленский
Украина продолжает уничтожать теневой флот РФ
Утром 3 мая официально стало известно, что Силы обороны Украины успешно подвели сразу 2 танкера российского теневого флота в акватории входа в порт Новороссийск.

Главные тезисы

  • Пораженные суда Россия активно применяла для перевозки нефти.
  • Зеленский пообещал, что украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться.

О новой успешной атаке Сил обороны Украины официально сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота — поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что эти танкеры активно применялись для перевозки нефти, однако защитники сделали все возможное, чтобы этого больше не происходило.

На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность начальнику Генштаба Андрею Гнатову за руководство операцией, контрразведчикам Службы безопасности Украины и нашим ВМС Украины за неизменно полезные результаты.

Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться — на море, в небе и на земле. Слава Украине! — подчеркнул глава государства.

