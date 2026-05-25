АТЕШ совершил ряд диверсий в Новороссийске перед атакой ВСУ по нефтебазе

Наши люди вывели из строя несколько башен связи, которые обеспечивали координацию между подразделениями ПВО в районе и повредили трансформаторную подстанцию, питавшую часть военных и коммуникационных объектов. Без электроснабжения большие стационарные РЛС потеряли устойчивую работу. Разведка по БПЛА на ближних подступах к Новороссийску оказалась фактически ослепленной — подразделения ПВО потеряли возможность своевременно реагировать на низко летящие цели.