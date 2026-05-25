АТЕШ совершил ряд диверсий в Новороссийске перед атакой ВСУ по нефтебазе

Агенты партизанского движения АТЕШ накануне удара Сил обороны Украины по крупнейшему нефтехранилищу на Кавказе обесточили российские радиолокационные станции в Новороссийске, из-за чего противовоздушная оборона потеряла возможность реагировать на цели.
Главные тезисы
- Агенты партизанского движения АТЕШ устроили серию диверсий в Новороссийске перед предполагаемой атакой ВСУ на крупнейшую нефтебазу на Кавказе.
- Диверсии включали в себя выведение из строя радиолокационных станций, связи и энергетики, что парализовало противовоздушную оборону в районе.
АТЕШ "ослепил" ПВО в Новороссийске перед атакой ВСУ по нефтебазе
Агенты движения провели серию диверсий на объектах связи и энергетики в районе Новороссийска — накануне удара Сил обороны Украины по нефтебазе "Грушевая балка" в ночь на 23 мая.
"Грушевая балка" — крупнейшее нефтехранилище на Кавказе. Мощность объекта — 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов. Через него проходит хранение, распределение и перевалка топлива для военной техники, флота и логистики армии РФ на юге.
