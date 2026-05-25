АТЕШ совершил ряд диверсий в Новороссийске перед атакой ВСУ по нефтебазе
Агенты партизанского движения АТЕШ накануне удара Сил обороны Украины по крупнейшему нефтехранилищу на Кавказе обесточили российские радиолокационные станции в Новороссийске, из-за чего противовоздушная оборона потеряла возможность реагировать на цели.

АТЕШ "ослепил" ПВО в Новороссийске перед атакой ВСУ по нефтебазе

Агенты движения провели серию диверсий на объектах связи и энергетики в районе Новороссийска — накануне удара Сил обороны Украины по нефтебазе "Грушевая балка" в ночь на 23 мая.

"Грушевая балка" — крупнейшее нефтехранилище на Кавказе. Мощность объекта — 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов. Через него проходит хранение, распределение и перевалка топлива для военной техники, флота и логистики армии РФ на юге.

Наши люди вывели из строя несколько башен связи, которые обеспечивали координацию между подразделениями ПВО в районе и повредили трансформаторную подстанцию, питавшую часть военных и коммуникационных объектов. Без электроснабжения большие стационарные РЛС потеряли устойчивую работу. Разведка по БПЛА на ближних подступах к Новороссийску оказалась фактически ослепленной — подразделения ПВО потеряли возможность своевременно реагировать на низко летящие цели.

