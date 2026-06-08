Подразделения РФ спешно эвакуируются с Кинбурнской косы из-за ударов ВСУ — АТЕШ

Агент партизанского движения АТЕШ из российского штаба группировки войск «Днепр» информирует, что действия Сил обороны Украины по перерезанию маршрутов поставок заставили российских захватчиков спешно эвакуироваться из Кинбурнской косы в Николаевской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины привели к поспешной эвакуации российских захватчиков с Кинбурнской косы в Николаевской области.
- Подразделения 337-го полка понесли значительные потери и отводятся от береговой линии из-за ударов ВСУ, что привело к прекращению поставок боеприпасов и продовольствия.
оккупанты бегут из Кинбурнской косы из-за ударов ВСУ
Из-за значительных потерь личного состава подразделения 337 полка отводятся от береговой линии — из северной и западной частей косы. Огневые группы не справляются с ущербом БПЛА СОУ и потери продолжают расти.
Подразделения 337-го полка покидают позиции, а поставки полностью остановлены, также прекратилась доставка боеприпасов, топлива и продовольствия.
После того, как часть военнослужащих была переброшена на Запорожское направление, оставшиеся подразделения практически потеряли личный состав. Переукомплектование не производилось ни разу.
Кроме того, командование снимает людей с одних позиций и опрокидывает на другие. На косе остаются только подразделения, которые уже не могут удерживать оборону.
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