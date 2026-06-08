Подразделения РФ спешно эвакуируются с Кинбурнской косы из-за ударов ВСУ — АТЕШ

Агент партизанского движения АТЕШ из российского штаба группировки войск «Днепр» информирует, что действия Сил обороны Украины по перерезанию маршрутов поставок заставили российских захватчиков спешно эвакуироваться из Кинбурнской косы в Николаевской области.

оккупанты бегут из Кинбурнской косы из-за ударов ВСУ

Из-за значительных потерь личного состава подразделения 337 полка отводятся от береговой линии — из северной и западной частей косы. Огневые группы не справляются с ущербом БПЛА СОУ и потери продолжают расти.

Подразделения 337-го полка покидают позиции, а поставки полностью остановлены, также прекратилась доставка боеприпасов, топлива и продовольствия.

После того, как часть военнослужащих была переброшена на Запорожское направление, оставшиеся подразделения практически потеряли личный состав. Переукомплектование не производилось ни разу.

Кроме того, командование снимает людей с одних позиций и опрокидывает на другие. На косе остаются только подразделения, которые уже не могут удерживать оборону.