АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге — видео
Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя в Санкт-Петербурге тепловоз, нарушивший нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ.

Главные тезисы

  • Диверсия на железной дороге в Санкт-Петербурге совершена агентами АТЕШ, нарушив нефтяную логистику в регионе.
  • Выведенный из строя тепловоз привел к давлению на промышленные и энергетические цепочки снабжения.

Новая диверсия на железной дороге РФ от АТЕШ

Агенты нашего движения провели успешную операцию в Санкт-Петербурге — путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек снабжения промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

Как отметили партизаны, северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам снабжения топливом и сырьем.

Промышленные предприятия региона напрямую зависят от этих цепочек. Тем более что рядом находится Усть-Луга — один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов.

Любые нарушения в транспортной системе сразу отражаются по всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты — грузы, а региональные поставки начинают сбоить.

