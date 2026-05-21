Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя в Санкт-Петербурге тепловоз, нарушивший нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ.
Главные тезисы
- Диверсия на железной дороге в Санкт-Петербурге совершена агентами АТЕШ, нарушив нефтяную логистику в регионе.
- Выведенный из строя тепловоз привел к давлению на промышленные и энергетические цепочки снабжения.
Новая диверсия на железной дороге РФ от АТЕШ
Агенты нашего движения провели успешную операцию в Санкт-Петербурге — путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек снабжения промышленной и энергетической инфраструктуры региона.
Как отметили партизаны, северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам снабжения топливом и сырьем.
Любые нарушения в транспортной системе сразу отражаются по всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты — грузы, а региональные поставки начинают сбоить.
