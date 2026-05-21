АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге — видео

Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя в Санкт-Петербурге тепловоз, нарушивший нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ.

Новая диверсия на железной дороге РФ от АТЕШ

Агенты нашего движения провели успешную операцию в Санкт-Петербурге — путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек снабжения промышленной и энергетической инфраструктуры региона.

Как отметили партизаны, северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Железнодорожная инфраструктура перегружена. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам снабжения топливом и сырьем.

Промышленные предприятия региона напрямую зависят от этих цепочек. Тем более что рядом находится Усть-Луга — один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов.