АТЕШ взорвал трансформатор на железной дороге в Луганске — видео

Движение сопротивления АТЕШ обесточило железнодорожный узел поставки во временно оккупированном Луганске.
Главные тезисы
- АТЕШ совершил успешную диверсию в Луганске, в результате которой был взорван трансформатор на железной дороге.
- Пожар охватил трансформаторное оборудование, и восстановление займет неделю, создавая проблемы в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях.
АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Луганске
Агент движения провел диверсию на электроподстанции в Луганске. Ему удалось успешно проникнуть на объект и уничтожить электротрансформатор.
Пожар охватил трансформаторное оборудование — восстановление продлится неделю.
Подстанция питала железнодорожный узел, через который круглосуточно шли эшелоны с техникой и боекомплектом.
Удар создал задержки в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях. Теперь оккупанты вынуждены перестраивать логистику и искать обходные пути.
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-