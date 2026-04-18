АТЕШ взорвал трансформатор на железной дороге в Луганске — видео
Движение сопротивления АТЕШ обесточило железнодорожный узел поставки во временно оккупированном Луганске.

Главные тезисы

  • АТЕШ совершил успешную диверсию в Луганске, в результате которой был взорван трансформатор на железной дороге.
  • Пожар охватил трансформаторное оборудование, и восстановление займет неделю, создавая проблемы в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях.

Агент движения провел диверсию на электроподстанции в Луганске. Ему удалось успешно проникнуть на объект и уничтожить электротрансформатор.

Пожар охватил трансформаторное оборудование — восстановление продлится неделю.

Подстанция питала железнодорожный узел, через который круглосуточно шли эшелоны с техникой и боекомплектом.

Удар создал задержки в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях. Теперь оккупанты вынуждены перестраивать логистику и искать обходные пути.

Удар за ударом мы уничтожим путинскую систему изнутри!

