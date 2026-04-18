АТЕШ взорвал трансформатор на железной дороге в Луганске — видео

АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Луганске

Агент движения провел диверсию на электроподстанции в Луганске. Ему удалось успешно проникнуть на объект и уничтожить электротрансформатор.

Пожар охватил трансформаторное оборудование — восстановление продлится неделю.

Подстанция питала железнодорожный узел, через который круглосуточно шли эшелоны с техникой и боекомплектом.

Удар создал задержки в снабжении группировок на Лиманском и Константиновском направлениях. Теперь оккупанты вынуждены перестраивать логистику и искать обходные пути.