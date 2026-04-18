АТЕШ підірвав трансформатор на залізниці у Луганську — відео
Джерело:  АТЕШ

Рух опору АТЕШ знеструмив залізничний вузол постачання у тимчасово окупованому Луганську.

Агент руху провів диверсію на електропідстанції у Луганську. Йому вдалося успішно проникнути на об'єкт та знищити електротрансформатор.

Пожежа охопила трансформаторне обладнання — відновлення триватиме тиждень.

Підстанція живила залізничний вузол, через який цілодобово йшли ешелони з технікою та боєкомплектом.

Удар створив затримки у постачанні угруповань на Лиманському та Костянтинівському напрямах. Тепер окупанти змушені перебудовувати логістику та шукати обхідні шляхи.

Удар за ударом ми знищимо путінську систему зсередини!

