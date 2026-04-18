АТЕШ підірвав трансформатор на залізниці у Луганську — відео

Рух опору АТЕШ знеструмив залізничний вузол постачання у тимчасово окупованому Луганську.
Головні тези:
- АТЕШ знеструмив залізничний вузол у Луганську, провівши диверсію на електропідстанції.
- Пожежа охопила трансформаторне обладнання, і його відновлення займе тиждень.
АТЕШ здійснив диверсію на залізниці у Луганську
Агент руху провів диверсію на електропідстанції у Луганську. Йому вдалося успішно проникнути на об'єкт та знищити електротрансформатор.
Пожежа охопила трансформаторне обладнання — відновлення триватиме тиждень.
Підстанція живила залізничний вузол, через який цілодобово йшли ешелони з технікою та боєкомплектом.
Удар створив затримки у постачанні угруповань на Лиманському та Костянтинівському напрямах. Тепер окупанти змушені перебудовувати логістику та шукати обхідні шляхи.
