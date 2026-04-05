АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці під Брянськом — відео
Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці від російського міста Брянськ у напрямку Сумської області.

Головні тези:

  • Партизани АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці під Брянськом.
  • Диверсія вплинула на боєздатність російських військових підрозділів, які отримували боєприпаси та особовий склад через цей вузол.

АТЕШ підпалив релейну шафу на залізниці під Брянськом

Йдеться про залізничний вузол, через який росіяни доставляли боєприпаси й особовий склад для 1433-го мотострілкового полку, 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади та 810-ї окремої бригади морської піхоти своїх збройних сил.

За інформацією «АТЕШ», порушення залізничного сполучення на ділянці безпосередньо вплинуло на боєздатність згаданих підрозділів.

Через затримку з надходженням нових боєприпасів та поповненням особового складу вони вступили в бій з критично низьким рівнем забезпечення, що призвело до значних втрат.

