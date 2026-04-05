АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці під Брянськом — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці від російського міста Брянськ у напрямку Сумської області.

Йдеться про залізничний вузол, через який росіяни доставляли боєприпаси й особовий склад для 1433-го мотострілкового полку, 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади та 810-ї окремої бригади морської піхоти своїх збройних сил.

За інформацією «АТЕШ», порушення залізничного сполучення на ділянці безпосередньо вплинуло на боєздатність згаданих підрозділів.