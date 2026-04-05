АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге под Брянском — видео

Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном участке от российского города Брянск в направлении Сумской области.
Главные тезисы
- Диверсия партизанов АТЕШ на железной дороге под Брянском привела к выводу из строя релейного шкафа на железнодорожном участке.
- Пострадавшие от дерзкой атаки были российские военные подразделения, которым не поступили боеприпасы и пополнение из-за нарушенного железнодорожного сообщения.
АТЕШ поджег релейный шкаф на железной дороге под Брянском
Речь идет о железнодорожном узле, через который россияне доставляли боеприпасы и личный состав для 1433 мотострелкового полка, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 810-й отдельной бригады морской пехоты своих вооруженных сил.
По информации АТЕШ, нарушение железнодорожного сообщения на участке напрямую повлияло на боеспособность упомянутых подразделений.
