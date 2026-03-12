Агенты движения сопротивления АТЕШ успешно вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области — на маршруте, который ведет в Купянск.
АТЕШ нарушил логистику ВС РФ на Купянском направлении
Из-за этого узла осуществлялась внеплановая доставка боеприпасов для 122-го мотострелкового полка и 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
По данным нашего агента из соседнего разведывательного батальона противника, это снабжение было срочным из-за дефицита БК непосредственно перед запланированными боевыми действиями.
Оба подразделения вступили в бой с критически низким запасом боеприпасов, что прямо отразилось на их боеспособности и повлекло большие потери в личном составе.
