АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге в Белгородской области РФ — видео
АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге в Белгородской области РФ — видео

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ успешно вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области — на маршруте, который ведет в Купянск.

АТЕШ нарушил логистику ВС РФ на Купянском направлении

Из-за этого узла осуществлялась внеплановая доставка боеприпасов для 122-го мотострелкового полка и 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

По данным нашего агента из соседнего разведывательного батальона противника, это снабжение было срочным из-за дефицита БК непосредственно перед запланированными боевыми действиями.

Оба подразделения вступили в бой с критически низким запасом боеприпасов, что прямо отразилось на их боеспособности и повлекло большие потери в личном составе.

