АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Бєлгородській області РФ — відео

Агенти руху опору АТЕШ успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці в районі Старого Осколу Білгородської області — на маршруті, що веде до Куп'янська.

АТЕШ порушив логістику ЗС РФ на Куп'янському напрямі

Через цей вузол здійснювалася позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку та 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

За даними нашого агента із сусіднього розвідувального батальйону противника, це постачання було терміновим через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями.

Обидва підрозділи вступили в бій із критично низьким запасом боєприпасів, що прямо позначилося на їх боєздатності та спричинило великі втрати в особовому складі.