АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Бєлгородській області РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Бєлгородській області РФ — відео

бавовна
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці в районі Старого Осколу Білгородської області — на маршруті, що веде до Куп'янська.

Головні тези:

  • Агенти руху опору АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізниці в Бєлгородській області, що призвело до порушення логістики ЗС РФ на Куп'янському напрямі.
  • Позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку та 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ була терміновою через дефіцит перед запланованими бойовими діями.

АТЕШ порушив логістику ЗС РФ на Куп'янському напрямі

Через цей вузол здійснювалася позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку та 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

За даними нашого агента із сусіднього розвідувального батальйону противника, це постачання було терміновим через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями.

Обидва підрозділи вступили в бій із критично низьким запасом боєприпасів, що прямо позначилося на їх боєздатності та спричинило великі втрати в особовому складі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Диверсія у Санкт-Петербурзі. АТЕШ вивів з ладу зв'язок на оборонних заводах — відео
АТЕШ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив диверсію у російському Липецьку — відео
вежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив успішну диверсію на об'єкті зв'язку армії РФ під Севастополем — відео
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?