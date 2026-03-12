АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Бєлгородській області РФ — відео

Агенти руху опору АТЕШ успішно вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці в районі Старого Осколу Білгородської області — на маршруті, що веде до Куп'янська.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ вивели з ладу релейну шафу на залізниці в Бєлгородській області, що призвело до порушення логістики ЗС РФ на Куп'янському напрямі.
- Позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку та 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ була терміновою через дефіцит перед запланованими бойовими діями.
АТЕШ порушив логістику ЗС РФ на Куп'янському напрямі
Через цей вузол здійснювалася позапланова доставка боєприпасів для 122-го мотострілецького полку та 27-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.
За даними нашого агента із сусіднього розвідувального батальйону противника, це постачання було терміновим через дефіцит БК безпосередньо перед запланованими бойовими діями.
Обидва підрозділи вступили в бій із критично низьким запасом боєприпасів, що прямо позначилося на їх боєздатності та спричинило великі втрати в особовому складі.
