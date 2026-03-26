АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці під Луганськом — відео

Нова диверсія від АТЕШ на ТОТ: що відомо

Агенти руху опору знищили релейну шафу на залізничному вузлі у районі Луганська. Обладнання вигоріло повністю — швидкого відновлення не буде.

Ця гілка — критична артерія постачання угруповань ЗС РФ на Куп'янському та Лиманському напрямах, де зараз тривають найактивніші бої. Через вузол йшли ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами ПММ, призначеними для посилення штурмових груп на передовій.

Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці.

Ешелони не прийшли у строк — підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення БК та запчастин. Це прямо обмежує їхні можливості у наступі.