АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці під Луганськом — відео

АТЕШ вивів із ладу залізничний вузол під Луганськом, зірвавши постачання угруповань ЗС РФ.
Головні тези:
- Агенти руху опору знищили релейну шафу на залізничному вузлі під Луганськом, перекривши постачання угруповань ЗС РФ.
- Це привело до блокування руху ешелонів з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами на передову, обмеживши їх можливості у наступі.
Нова диверсія від АТЕШ на ТОТ: що відомо
Агенти руху опору знищили релейну шафу на залізничному вузлі у районі Луганська. Обладнання вигоріло повністю — швидкого відновлення не буде.
Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці.
Ешелони не прийшли у строк — підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення БК та запчастин. Це прямо обмежує їхні можливості у наступі.
