АТЕШ вывел из строя железнодорожный узел под Луганском, сорвав поставки группировок ВС РФ.
Главные тезисы
- Агенты движения сопротивления сорвали поставки группировок ВС РФ, уничтожив релейный шкаф на железнодорожном узле под Луганском.
- Диверсия привела к блокированию движения эшелонов с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами на передовую, что ограничило возможности в наступлении.
Новая диверсия от АТЕШ на ТОТ: что известно
Агенты движения сопротивления уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле в районе Луганска. Оборудование выгорело полностью — быстрого восстановления не будет.
Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке.
Эшелоны не пришли в срок — подразделения на передовой остались без планового пополнения БК и запчастей. Это прямо ограничивает их возможности в наступлении.
