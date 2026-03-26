АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге под Луганском — видео
Источник:  АТЕШ

АТЕШ вывел из строя железнодорожный узел под Луганском, сорвав поставки группировок ВС РФ.

Главные тезисы

  • Агенты движения сопротивления сорвали поставки группировок ВС РФ, уничтожив релейный шкаф на железнодорожном узле под Луганском.
  • Диверсия привела к блокированию движения эшелонов с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами на передовую, что ограничило возможности в наступлении.

Новая диверсия от АТЕШ на ТОТ: что известно

Агенты движения сопротивления уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле в районе Луганска. Оборудование выгорело полностью — быстрого восстановления не будет.

Эта ветвь — критическая артерия поставок группировок ВС РФ на Купянском и Лиманском направлениях, где сейчас ведутся самые активные бои. Через узел шли эшелоны с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами ГСМ, предназначенными для усиления штурмовых групп на передовой.

Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке.

Эшелоны не пришли в срок — подразделения на передовой остались без планового пополнения БК и запчастей. Это прямо ограничивает их возможности в наступлении.

