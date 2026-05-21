АТЕШ здійснив диверсію на залізниці у Санкт-Петербурзі — відео
Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу у Санкт-Петербурзі тепловоз, що порушило нафтову логістику у північно-західному регіоні РФ.

Головні тези:

  • Агенти руху АТЕШ вчинили диверсію на залізниці у Санкт-Петербурзі, виведши з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів.
  • Після цієї операції порушена нафтова логістика у північно-західному регіоні РФ, що призвело до тисків на промислові та енергетичні ланцюжки постачання.

Нова диверсія на залізниці РФ від АТЕШ

Агенти нашого руху провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі — шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів та забезпеченні ланцюжків постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону.

Як зазначили партизани, північно-західна логістика працює під постійним тиском. Залізнична інфраструктура перевантажена. Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива й сировини.

Промислові підприємства регіону напряму залежать від цих ланцюжків. Тим більше, що поруч знаходиться Усть-Луга — один із ключових центрів експорту нафти й нафтопродуктів.

Будь-які порушення в транспортній системі відразу позначаються на всій галузі: заводи недоотримують сировину, порти — вантажі, а регіональне постачання починає давати збої.

