АТЕШ здійснив диверсію на залізниці у Санкт-Петербурзі — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу у Санкт-Петербурзі тепловоз, що порушило нафтову логістику у північно-західному регіоні РФ.
Головні тези:
- Агенти руху АТЕШ вчинили диверсію на залізниці у Санкт-Петербурзі, виведши з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів.
- Після цієї операції порушена нафтова логістика у північно-західному регіоні РФ, що призвело до тисків на промислові та енергетичні ланцюжки постачання.
Нова диверсія на залізниці РФ від АТЕШ
Агенти нашого руху провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі — шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів та забезпеченні ланцюжків постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону.
Як зазначили партизани, північно-західна логістика працює під постійним тиском. Залізнична інфраструктура перевантажена. Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива й сировини.
Будь-які порушення в транспортній системі відразу позначаються на всій галузі: заводи недоотримують сировину, порти — вантажі, а регіональне постачання починає давати збої.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-