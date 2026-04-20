АТЕШ здійснив диверсію на залізниці у Воронезькій області РФ

Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію та вивели з ладу підстанцію у Воронезькій області, прямо вдаривши по логістиці угруповання військ армії РФ на Харківському напрямку.

АТЕШ здійснив нову диверсію на залізниці РФ

У районі населеного пункту Стахановський був підпалений і серйозно пошкоджений трансформатор підстанції, що забезпечувала енергопостачання в/ч 42706 — Арсеналу ГРАУ, а також 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.

За даними АТЕШ, саме через ці об'єкти проходить накопичення та розподіл снарядів, зброї та техніки для підрозділів армії РФ, що діють біля кордону та безпосередньо на лінії фронту.

У результаті підпалу обладнання підстанції вийшло з ладу, що спричинило повне знеструмлення обох об'єктів.

Після диверсії арсенал ГРАУ та ЦМТО втратили стабільне електропостачання. Зокрема, порушилася робота вантажної техніки, систем зберігання та внутрішньої логістики. Також виявилися замороженими постачання боєприпасів та матеріального забезпечення на передову.