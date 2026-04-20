Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію та вивели з ладу підстанцію у Воронезькій області, прямо вдаривши по логістиці угруповання військ армії РФ на Харківському напрямку.
Головні тези:
- Диверсія на залізниці у Воронезькій області РФ вчинена АТЕШ спричинила повне знеструмлення арсеналу ГРАУ та ЦМТО, що загрожує стабільності інфраструктури угруповання військ РФ.
- Трансформатор підстанції у Стахановському районі був підпалений, що призвело до зупинки роботи вантажної техніки, систем зберігання та внутрішньої логістики об'єктів військ.
АТЕШ здійснив нову диверсію на залізниці РФ
У районі населеного пункту Стахановський був підпалений і серйозно пошкоджений трансформатор підстанції, що забезпечувала енергопостачання в/ч 42706 — Арсеналу ГРАУ, а також 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.
За даними АТЕШ, саме через ці об'єкти проходить накопичення та розподіл снарядів, зброї та техніки для підрозділів армії РФ, що діють біля кордону та безпосередньо на лінії фронту.
У результаті підпалу обладнання підстанції вийшло з ладу, що спричинило повне знеструмлення обох об'єктів.
Склади та центри забезпечення — це кровоносна система армії. Без стабільної інфраструктури ланцюжок постачання рветься: вантажі затримуються, підрозділи недоотримують боєкомплект, боєздатність падає.
