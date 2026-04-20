АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Воронежской области РФ
АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Воронежской области РФ

Агенты партизанского движения АТЕШ совершили диверсию и вывели из строя подстанцию в Воронежской области, прямо ударив по логистике группировки войск армии РФ на Харьковском направлении.

  • Диверсия на железной дороге в Воронежской области РФ проведена агентами партизанского движения АТЕШ.
  • Обесточивание арсенала ГРАУ и ЦМТО угрожает стабильности инфраструктуры группировки войск армии РФ.

АТЕШ совершил новую диверсию на железной дороге РФ

В районе населенного пункта Стахановский был подожжен и серьезно поврежден трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 — Арсенала ГРАУ, а также 1060 Центра материально-технического обеспечения ВС РФ.

По данным АТЕШ, именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для действующих у границы подразделений армии РФ, непосредственно на линии фронта.

В результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов.

После диверсии арсенал ГРАУ и ЦМТО потеряли стабильное электроснабжение. В частности, нарушилась работа грузовой техники, систем хранения и внутренней логистики. Также оказались заморожены поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую.

Склады и центры обеспечения — это кровеносная система армии. Без стабильной инфраструктуры цепочка снабжения рвется: грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплект, боеспособность падает.

