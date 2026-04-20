АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Воронежской области РФ

Агенты партизанского движения АТЕШ совершили диверсию и вывели из строя подстанцию в Воронежской области, прямо ударив по логистике группировки войск армии РФ на Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Диверсия на железной дороге в Воронежской области РФ проведена агентами партизанского движения АТЕШ.
- Обесточивание арсенала ГРАУ и ЦМТО угрожает стабильности инфраструктуры группировки войск армии РФ.
АТЕШ совершил новую диверсию на железной дороге РФ
В районе населенного пункта Стахановский был подожжен и серьезно поврежден трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 — Арсенала ГРАУ, а также 1060 Центра материально-технического обеспечения ВС РФ.
По данным АТЕШ, именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для действующих у границы подразделений армии РФ, непосредственно на линии фронта.
В результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов.
Склады и центры обеспечения — это кровеносная система армии. Без стабильной инфраструктуры цепочка снабжения рвется: грузы задерживаются, подразделения недополучают боекомплект, боеспособность падает.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-