АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в Воронежской области РФ

Агенты партизанского движения АТЕШ совершили диверсию и вывели из строя подстанцию в Воронежской области, прямо ударив по логистике группировки войск армии РФ на Харьковском направлении.

АТЕШ совершил новую диверсию на железной дороге РФ

В районе населенного пункта Стахановский был подожжен и серьезно поврежден трансформатор подстанции, обеспечивавшей энергоснабжение в/ч 42706 — Арсенала ГРАУ, а также 1060 Центра материально-технического обеспечения ВС РФ.

По данным АТЕШ, именно через эти объекты проходит накопление и распределение снарядов, оружия и техники для действующих у границы подразделений армии РФ, непосредственно на линии фронта.

В результате поджога оборудование подстанции вышло из строя, что повлекло за собой полное обесточивание обоих объектов.

После диверсии арсенал ГРАУ и ЦМТО потеряли стабильное электроснабжение. В частности, нарушилась работа грузовой техники, систем хранения и внутренней логистики. Также оказались заморожены поставки боеприпасов и материального обеспечения на передовую.