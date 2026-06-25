На Кинбурнской косе развевается украинский флаг — видео

Украинский флаг подняли ВСУ на Кинбурнской косе. оккупанты бегут с занимаемых ранее позиций.
Главные тезисы
- Украинские силы подняли флаг на Кинбурнской косе, вынудив оккупантов отступить с позиций.
- Успешные атаки украинских дронов в Краснодарском регионе подтверждены президентом Украины.
На Кинбурнской косе развевается флаг Украины
Об этом сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.
Сине-желтое знамя на Кинбурнской косе показали на видео.
В Силах обороны Юга также отметили, что когда-то наши танки все же дойдут до Джанкоя.
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