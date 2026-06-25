На Кинбурнской косе развевается украинский флаг — видео

Украинский флаг подняли ВСУ на Кинбурнской косе. оккупанты бегут с занимаемых ранее позиций.

На Кинбурнской косе развевается флаг Украины

Об этом сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

Сине-желтое знамя на Кинбурнской косе показали на видео.

В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны. Поделиться

В Силах обороны Юга также отметили, что когда-то наши танки все же дойдут до Джанкоя.