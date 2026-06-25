На Кинбурнской косе развевается украинский флаг — видео
Категория
Украина
Дата публикации

На Кинбурнской косе развевается украинский флаг — видео

флаг
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинский флаг подняли ВСУ на Кинбурнской косе. оккупанты бегут с занимаемых ранее позиций.

Главные тезисы

  • Украинские силы подняли флаг на Кинбурнской косе, вынудив оккупантов отступить с позиций.
  • Успешные атаки украинских дронов в Краснодарском регионе подтверждены президентом Украины.

На Кинбурнской косе развевается флаг Украины

Об этом сообщили в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

Сине-желтое знамя на Кинбурнской косе показали на видео.

В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны.

В Силах обороны Юга также отметили, что когда-то наши танки все же дойдут до Джанкоя.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия стягивает войска к Кинбурнской косе
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подразделения РФ спешно эвакуируются с Кинбурнской косы из-за ударов ВСУ — АТЕШ
коса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты оставляют позиции на Кинбурнской косе — что происходит
Армия РФ теряет контроль над Кинбурнской косой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?