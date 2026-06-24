Україна отримає від Данії 15 тис далекобійних артилерійських пострілів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Данії 15 тис далекобійних артилерійських пострілів

Михайло Федоров
снаряд

Україна отримає 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів від Данії. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Данія передає Україні 15 тис. далекобійних артилерійських пострілів в рамках співпраці між країнами.
  • Доставлення далекобійних артилерійських пострілів є відповіддю на запит з українського фронту та допоможе забезпечити вищу ефективність ураження ворога.

Данія надасть Україні нові артснаряди

За даними міністра, країнам-партнерам запропонували переглянути частину запланованої підтримки, зокрема, поставити далекобійні снаряди замість короткодальніх боєприпасів.

Данія оперативно відреагувала на цей запит. У результаті Сили оборони отримають додаткові 15 000 далекобійних артилерійських пострілів. Частина з них уже прибула в Україну.

Далекобійні артилерійські постріли є одним із ключових запитів фронту, заявив міністр. Раніше в Міноборони повідомляли, що постачання боєприпасів із дальністю щонайменше 30 кілометрів є одним із пріоритетів України.

В умовах постійного розширення дронової kill-zone вони дають змогу ефективніше уражати ворога, його логістику й командні пункти, водночас зменшуючи ризики для наших військових.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Наприкінці травня 2026 року Агенція оборонних закупівель законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155-мм. Переможцями тендеру стали шість виробників.

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