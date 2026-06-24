Україна отримає від Данії 15 тис далекобійних артилерійських пострілів

Україна отримає 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів від Данії. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Головні тези:
- Данія передає Україні 15 тис. далекобійних артилерійських пострілів в рамках співпраці між країнами.
- Доставлення далекобійних артилерійських пострілів є відповіддю на запит з українського фронту та допоможе забезпечити вищу ефективність ураження ворога.
Данія надасть Україні нові артснаряди
За даними міністра, країнам-партнерам запропонували переглянути частину запланованої підтримки, зокрема, поставити далекобійні снаряди замість короткодальніх боєприпасів.
Далекобійні артилерійські постріли є одним із ключових запитів фронту, заявив міністр. Раніше в Міноборони повідомляли, що постачання боєприпасів із дальністю щонайменше 30 кілометрів є одним із пріоритетів України.
Наприкінці травня 2026 року Агенція оборонних закупівель законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155-мм. Переможцями тендеру стали шість виробників.
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