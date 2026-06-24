Украина получит от Дании 15 тыс дальнобойных артиллерийских выстрелов

Украина получит 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов из Дании. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Дания предоставит Украине новые артснаряды

По данным министра, странам-партнерам было предложено пересмотреть часть запланированной поддержки, в частности, поставить дальнобойные снаряды вместо короткодальных боеприпасов.

Дания оперативно отреагировала на этот запрос. В результате Силы обороны получат дополнительные 15 000 дальнобойных артиллерийских выстрелов. Часть из них уже прибыла в Украину. Поделиться

Дальнобойные артиллерийские выстрелы — один из ключевых запросов фронта, заявил министр. Ранее в Минобороны сообщали, что поставки боеприпасов с дальностью не менее 30 километров являются одним из приоритетов Украины.

В условиях постоянного расширения дроновой kill-zone они позволяют более эффективно поражать врага, его логистику и командные пункты, одновременно уменьшая риски для наших военных. Михаил Федоров Министр обороны Украины

В конце мая 2026 года Агентство оборонных закупок законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских выстрелов 155-мм. Победителями тендера стали шесть производителей.