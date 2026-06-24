Украина получит от Дании 15 тыс дальнобойных артиллерийских выстрелов

Украина получит 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов из Дании. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Главные тезисы
- Украина получит 15 тысяч дальнобойных артиллерийских выстрелов от Дании для повышения эффективности обороны.
- Это решение было принято в ответ на запрос с украинского фронта и поддерживает стратегию более эффективного поражения врага.
Дания предоставит Украине новые артснаряды
По данным министра, странам-партнерам было предложено пересмотреть часть запланированной поддержки, в частности, поставить дальнобойные снаряды вместо короткодальных боеприпасов.
Дальнобойные артиллерийские выстрелы — один из ключевых запросов фронта, заявил министр. Ранее в Минобороны сообщали, что поставки боеприпасов с дальностью не менее 30 километров являются одним из приоритетов Украины.
В конце мая 2026 года Агентство оборонных закупок законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских выстрелов 155-мм. Победителями тендера стали шесть производителей.
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