МЗС розкрило подробиці повернення з Ірану чотирьох українських моряків

Україні вдалося повернути з Ірану чотирьох моряків, які були затримані у квітні цього року.
Головні тези:
- Українські моряки, затримані в Ірані у квітні, успішно повернуті додому.
- Міністерство закордонних справ розповіло про активну роботу та співпрацю у вирішенні цієї ситуації.
4 українських моряків повернули з Ірану
Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів журналістам.
У квітні Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав низку суден і моряків в Ормузькій протоці. Серед яких був і контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебували четверо громадян України — членів екіпажу.
МЗС України, зокрема Департамент консульської служби та Посольство України в Греції, негайно встановили особи українських моряків та підтримували контакт з їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та причетними сторонами для захисту наших людей і пошуку способів їхнього повернення.
За його словами, зараз українські моряки знаходяться у безпеці разом зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний.
Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей.
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