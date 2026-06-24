МЗС розкрило подробиці повернення з Ірану чотирьох українських моряків
Категорія
Україна
Дата публікації

МЗС розкрило подробиці повернення з Ірану чотирьох українських моряків

МЗС
Джерело:  РБК Україна

Україні вдалося повернути з Ірану чотирьох моряків, які були затримані у квітні цього року.

Головні тези:

  • Українські моряки, затримані в Ірані у квітні, успішно повернуті додому.
  • Міністерство закордонних справ розповіло про активну роботу та співпрацю у вирішенні цієї ситуації.

4 українських моряків повернули з Ірану

Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів журналістам.

У квітні Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав низку суден і моряків в Ормузькій протоці. Серед яких був і контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебували четверо громадян України — членів екіпажу.

МЗС України, зокрема Департамент консульської служби та Посольство України в Греції, негайно встановили особи українських моряків та підтримували контакт з їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та причетними сторонами для захисту наших людей і пошуку способів їхнього повернення.

З тих пір тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану.

За його словами, зараз українські моряки знаходяться у безпеці разом зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей.

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