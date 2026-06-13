МЗС України відкинуло безпідставні звинувачення Габбард щодо "біолабораторій"

Міністерство закордонних справ України відкинуло безпідставні звинувачення директорки Національної розвідки США Тулсі Габбард про начебто тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

МЗС України спростувало заяву Габбард щодо “біолабораторій”

Міністерство наголосило, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ).

Українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї, додали в МЗС.

Співробітництво між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване виключно на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.

Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я, і не повʼязана з жодними військовими цілями. Поширити

Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ, підкреслили у відомстві.

Тема нібито "лабораторій з розробки біологічної зброї" не нова — Росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Водночас усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні.

Так у 2022 році, на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ, було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, у ході якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації.

У відомстві запевнили, що Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки.

Закликаємо спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду.

Раніше Габбард "розсекретила" дані, які начебто свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 "біолабораторій", зокрема й в Україні.

У її заяві стверджується, що серед таких об'єктів, де начебто проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних, є й лабораторії в Україні, які можуть "перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну".