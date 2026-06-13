Директорка Нацрозвідки США зганьбилася після "розсекречення біолабораторій" в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Директорка Нацрозвідки США зганьбилася після "розсекречення біолабораторій" в Україні

Тулсі Габбард
Джерело:  online.ua

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, яка незабаром піде у відставку, “розсекретила біолабораторії” в Україні, які начебто фінансує американський уряд.

Головні тези:

  • Після 24 лютого 2022 року Габбард вже заявляла про існування біологічних лабораторій в Україні, які нібито спонсорують Штати.
  • На "мапі" офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва.

Габбард підживлює вигадки про біолабораторії в Україні

Як стверджує директорка Національної розвідки США, в її розпорядження є дані про об'єкти, де тривають дослідження біологічних патогенів, зокрема й небезпечних.

Тулсі Габбард запевняє, що такі біолабораторії є в багатьох країнах, однак саме в Україні вони “можуть перебувати під загрозою” через російську війну

На цьому тлі вона також додала, що американська розвідка раніше попереджала про ймовірне зберігання небезпечних патогенів в одній із біолабораторій, що "фінансувалася США в Україні".

Журналісти одразу звернули увагу на те, що "мапі" офіс Габбард вказав хибне розташування Києва та Київської області.

Фото: dni.gov/files/BIOLAB_Slides.pdf

Ба більше, він позначив одну з локацій як "Чернів", а не “Чернігів”.

На переконання журналіста Financial Times Крістофера Міллера, Габбард просто вкотре "скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов”, тому сприймати ці публікації серйозно точно не варто.

З коментарем з цього приводу також виступив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Він звернув увагу на те, що Габбард "фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна перемагає". На Заході попереджають, що Путін може піти ва-банк
"Україна перемагає". На Заході попереджають, що Путін може піти ва-банк
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Фото Усика та Трампа підірвало соцмережі — як реагують люди
Фото Усика та Трампа — як його коментують соцмережі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сальдо підтвердив, що ЗСУ добивають російську логістику на Херсонщині
Російська логістика на Херсонщині знову опинилася під ударом України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?