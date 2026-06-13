Директорка Нацрозвідки США зганьбилася після "розсекречення біолабораторій" в Україні

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, яка незабаром піде у відставку, “розсекретила біолабораторії” в Україні, які начебто фінансує американський уряд.

Габбард підживлює вигадки про біолабораторії в Україні

Як стверджує директорка Національної розвідки США, в її розпорядження є дані про об'єкти, де тривають дослідження біологічних патогенів, зокрема й небезпечних.

Тулсі Габбард запевняє, що такі біолабораторії є в багатьох країнах, однак саме в Україні вони “можуть перебувати під загрозою” через російську війну

На цьому тлі вона також додала, що американська розвідка раніше попереджала про ймовірне зберігання небезпечних патогенів в одній із біолабораторій, що "фінансувалася США в Україні".

Журналісти одразу звернули увагу на те, що "мапі" офіс Габбард вказав хибне розташування Києва та Київської області.

Фото: dni.gov/files/BIOLAB_Slides.pdf

Ба більше, він позначив одну з локацій як "Чернів", а не “Чернігів”.

На переконання журналіста Financial Times Крістофера Міллера, Габбард просто вкотре "скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов”, тому сприймати ці публікації серйозно точно не варто.

З коментарем з цього приводу також виступив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.