Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард, яка незабаром піде у відставку, “розсекретила біолабораторії” в Україні, які начебто фінансує американський уряд.
Головні тези:
- Після 24 лютого 2022 року Габбард вже заявляла про існування біологічних лабораторій в Україні, які нібито спонсорують Штати.
- На "мапі" офіс Габбард вказав неправильне розташування Києва.
Габбард підживлює вигадки про біолабораторії в Україні
Як стверджує директорка Національної розвідки США, в її розпорядження є дані про об'єкти, де тривають дослідження біологічних патогенів, зокрема й небезпечних.
Тулсі Габбард запевняє, що такі біолабораторії є в багатьох країнах, однак саме в Україні вони “можуть перебувати під загрозою” через російську війну
На цьому тлі вона також додала, що американська розвідка раніше попереджала про ймовірне зберігання небезпечних патогенів в одній із біолабораторій, що "фінансувалася США в Україні".
Журналісти одразу звернули увагу на те, що "мапі" офіс Габбард вказав хибне розташування Києва та Київської області.
Ба більше, він позначив одну з локацій як "Чернів", а не “Чернігів”.
На переконання журналіста Financial Times Крістофера Міллера, Габбард просто вкотре "скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов”, тому сприймати ці публікації серйозно точно не варто.
З коментарем з цього приводу також виступив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
Він звернув увагу на те, що Габбард "фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію".
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