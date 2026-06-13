Директор Нацразведки США опозорилась после "рассекречивания биолабораторий" в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Директор Нацразведки США опозорилась после "рассекречивания биолабораторий" в Украине

Габбард публикует фейки о биолабораториях в Украине
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Источник:  online.ua

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которая вскоре уйдет в отставку, рассекретила биолаборатории в Украине, которые якобы финансирует американское правительство.

Главные тезисы

  • После 24 февраля 2022 года Габбард уже заявляла о существовании биологических лабораторий в Украине, которые якобы спонсируют Штатами.
  • На "карте" офис Габбарда указал неправильное расположение Киева.

Габбард публикует фейки о биолабораториях в Украине

Как утверждает директор Национальной разведки США, в ее распоряжении есть данные об объектах, где продолжаются исследования биологических патогенов, в том числе и опасных.

Тулси Габбард уверяет, что такие биолаборатории есть во многих странах, однако именно в Украине они "могут находиться под угрозой" из-за российской войны.

На этом фоне она также добавила, что американская разведка ранее предупреждала о вероятном хранении опасных патогенов в одной из "биолабораторий в Украине".

Журналисты сразу обратили внимание на то, что "карте" офис Габбард указал ошибочное расположение Киева и Киевской области.

Более того, он обозначил одну из локаций как "Чернов", а не "Чернигов".

По мнению журналиста Financial Times Кристофера Миллера, Габбард просто в очередной раз "воспользовалась возможностью распространить одну из своих любимых теорий заговоров", поэтому воспринимать эти публикации серьезно точно не стоит.

С комментарием на этот счет также выступил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он обратил внимание на то, что Габбард "фактически подарила Кремлю еще одну информационную операцию".

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