"Украина побеждает". На Западе предупреждают, что Путин может пойти ва-банк

Редакция Bloomberg проанализировала последние события на поле боя и за его пределами и пришла к выводу, что сейчас побеждает именно Украина. Однако журналисты также предполагают, что это может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к крайне опасному решению.
Главные тезисы
- Недавние успехи Украины не свидетельствуют о скорой победе.
- Несмотря на это, шанс на достижение мира действительно гораздо выше, чем это было до сих пор.
Украина уже загнала Путина в тупик
За последние месяцы Силы обороны успели не только отвоевать значительную часть территорий, но также увеличить количество российских потерь.
Если Украина сохранит этот темп ведения войны, то, возможно, все же заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Однако также есть и другая сторона медали — глава Кремля может пойти ва-банк.
От своих инсайдеров в НАТО журналисты узнали, что Россия может инсценировать небольшой военный конфликт. Как вариант — оккупация, а затем быстрий вывод войск с территории Эстонии.
Таким образом, Путин попытается запугать Европу, дискредитировать НАТО, а также показать союзникам Украины, что США не будут их защищать в случае реальной масштабной войны.
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