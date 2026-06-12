Украина спровоцировала коллапс российской логистики из Херсонщины в Крым
Категория
Украина
Дата публикации

Украина спровоцировала коллапс российской логистики из Херсонщины в Крым

Украинские воины пытаются заблокировать россиян в Крыму
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Источник:  ISW

Силы обороны Украины все активнее и мощнее атакуют несколько мостов, соединяющих оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Благодаря этому удается уничтожать главные логистические маршруты врага, которые идут на полуостров.

Главные тезисы

  • Повреждение и уничтожение российских военных автомобилей увеличивает давление на оккупационные силы в Крыму.
  • Аналитики считают, что дальнейшие удары могут осложнить подготовку России к новым военным операциям.

Украинские воины пытаются заблокировать россиян в Крыму

Недавно ставленник Кремля на оккупированной части Херсона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ударили сразу по нескольким мостам, соединяющим регион с Крымом.

Что важно понимать, это:

  1. мост через Северо-Крымский канал у оккупированных Преображенки и Мирного;

  2. дорожный мост Перекоп-Армянск;

  3. дорожный мост Ставки.

Более того, 11 июня стало известно, что Силы обороны Украины ударили по российскому логистическому маршруту в оккупированный Крым через Армянск.

Благодаря этой точной атаке удалось повредить/уничтожить около 50 российских военных грузовых автомобилей, перевозивших топливо и боеприпасы.

Также отмечено, что в ночь с 7 на 8 июня и 9 июня украинские воины частично разрушили Чонгарский мост — движение по нему оккупационные власти перекрыли.

Продолжение украинских ударов, вероятно, будет иметь каскадные последствия на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям, — считают американские аналитики.

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