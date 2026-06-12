Украина спровоцировала коллапс российской логистики из Херсонщины в Крым

Силы обороны Украины все активнее и мощнее атакуют несколько мостов, соединяющих оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Благодаря этому удается уничтожать главные логистические маршруты врага, которые идут на полуостров.

Украинские воины пытаются заблокировать россиян в Крыму

Недавно ставленник Кремля на оккупированной части Херсона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ударили сразу по нескольким мостам, соединяющим регион с Крымом.

Что важно понимать, это:

мост через Северо-Крымский канал у оккупированных Преображенки и Мирного; дорожный мост Перекоп-Армянск; дорожный мост Ставки.

Более того, 11 июня стало известно, что Силы обороны Украины ударили по российскому логистическому маршруту в оккупированный Крым через Армянск.

Благодаря этой точной атаке удалось повредить/уничтожить около 50 российских военных грузовых автомобилей, перевозивших топливо и боеприпасы.

Также отмечено, что в ночь с 7 на 8 июня и 9 июня украинские воины частично разрушили Чонгарский мост — движение по нему оккупационные власти перекрыли.