Федоров будет просить у союзников еще 20 млрд долл, чтобы добить Россию
Категория
Политика
Дата публикации

Федоров будет просить у союзников еще 20 млрд долл, чтобы добить Россию

Федоров
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно данным Politico, министр обороны Украины Михаил Федоров настроен привлечь от партнеров еще 20 млрд долл., которые позволят существенно ослабить Россию и склонить ее к настоящим мирным переговорам.

Главные тезисы

  • Немалую часть этих средств Украина направит на усиление ПВО и увеличение вкладов в инициативу PURL.
  • Также планируется приобретение дополнительных дронов, боеприпасов, оборудования для РЭБ, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний.

У Украины есть шанс на завершение войны

Как удалось узнать журналистам, Федоров призовет союзников к выделению дополнительных 20 миллиардов долларов уже 18 июня, то есть во время следующего заседания "Рамштайн".

Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование, — заявил СМИ украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Согласно данным инсайдеров, министр обороны рассчитывает, что каждый из партнеров Киева сможет выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы собрать всю необходимую сумму достаточно быстро.

Дело в том, что прямо сейчас у Украины есть реальный шанс посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс окончить эту войну путем настоящих переговоров.

По словам еще одного инсайдера, если враг создаст собственные мидл-страйк дроны, то это станет для Украины настоящей катастрофой.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла российские ТЭЦ и химические предприятия — видео
"Бавовна" в России 12 июня — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 102 из 117 российских БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска разгромили 17 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 июня 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?