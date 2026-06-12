Федоров будет просить у союзников еще 20 млрд долл, чтобы добить Россию

Согласно данным Politico, министр обороны Украины Михаил Федоров настроен привлечь от партнеров еще 20 млрд долл., которые позволят существенно ослабить Россию и склонить ее к настоящим мирным переговорам.
Главные тезисы
- Немалую часть этих средств Украина направит на усиление ПВО и увеличение вкладов в инициативу PURL.
- Также планируется приобретение дополнительных дронов, боеприпасов, оборудования для РЭБ, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний.
У Украины есть шанс на завершение войны
Как удалось узнать журналистам, Федоров призовет союзников к выделению дополнительных 20 миллиардов долларов уже 18 июня, то есть во время следующего заседания "Рамштайн".
Согласно данным инсайдеров, министр обороны рассчитывает, что каждый из партнеров Киева сможет выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы собрать всю необходимую сумму достаточно быстро.
Дело в том, что прямо сейчас у Украины есть реальный шанс посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров.
По словам еще одного инсайдера, если враг создаст собственные мидл-страйк дроны, то это станет для Украины настоящей катастрофой.
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