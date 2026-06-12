Согласно данным Politico, министр обороны Украины Михаил Федоров настроен привлечь от партнеров еще 20 млрд долл., которые позволят существенно ослабить Россию и склонить ее к настоящим мирным переговорам.

У Украины есть шанс на завершение войны

Как удалось узнать журналистам, Федоров призовет союзников к выделению дополнительных 20 миллиардов долларов уже 18 июня, то есть во время следующего заседания "Рамштайн".

Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование, — заявил СМИ украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, министр обороны рассчитывает, что каждый из партнеров Киева сможет выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы собрать всю необходимую сумму достаточно быстро.

Дело в том, что прямо сейчас у Украины есть реальный шанс посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс окончить эту войну путем настоящих переговоров. Поделиться

По словам еще одного инсайдера, если враг создаст собственные мидл-страйк дроны, то это станет для Украины настоящей катастрофой.