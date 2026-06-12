Федоров проситиме в союзників ще 20 млрд дол, щоб добити Росію
Категорія
Політика
Дата публікації

Федоров проситиме в союзників ще 20 млрд дол, щоб добити Росію

Федоров
Джерело:  Politico

Згідно з даними Politico, міністр оборони України Михайло Федоров налаштований залучити від партнерів ще 20 млрд дол, які дадуть можливість суттєво ослабити Росію та схилити її до справжніх мирних переговорів.

Головні тези:

  • Чималу чатсину цих коштів Україна спрямує на посилення ППО та збільшення внесків в ініціативу PURL.
  • Також планується придбання додаткових дронів, боєприпасів, обладнання для РЕБ, засобів дальньої дії та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Україна наразі має шанс на завершення війни

Як вдалося дізнатися журналістам, Федоров закличе союзників до виділення додаткових 20 мільярдів доларів вже 18 червня — тобто під час наступного засідання "Рамштайн".

Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування, — заявив ЗМІ український посадовець, який говорив на умовах анонімності.

Згідно з даними інсайдерів, міністр оборони розраховує, що кожен із партнерів Києва зможе виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб зібрати всю необхідну суму доволі швидко.

Річ у тім, що просто зараз в України є реальний шанс посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну шляхом справжніх переговорів.

За словами ще одного інсайдера, якщо ворог створить власні мідл-страйк дрони, то це стане для України справжньою катастрофою.

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