Федоров проситиме в союзників ще 20 млрд дол, щоб добити Росію

Згідно з даними Politico, міністр оборони України Михайло Федоров налаштований залучити від партнерів ще 20 млрд дол, які дадуть можливість суттєво ослабити Росію та схилити її до справжніх мирних переговорів.
Головні тези:
- Чималу чатсину цих коштів Україна спрямує на посилення ППО та збільшення внесків в ініціативу PURL.
- Також планується придбання додаткових дронів, боєприпасів, обладнання для РЕБ, засобів дальньої дії та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.
Україна наразі має шанс на завершення війни
Як вдалося дізнатися журналістам, Федоров закличе союзників до виділення додаткових 20 мільярдів доларів вже 18 червня — тобто під час наступного засідання "Рамштайн".
Згідно з даними інсайдерів, міністр оборони розраховує, що кожен із партнерів Києва зможе виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб зібрати всю необхідну суму доволі швидко.
Річ у тім, що просто зараз в України є реальний шанс посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.
За словами ще одного інсайдера, якщо ворог створить власні мідл-страйк дрони, то це стане для України справжньою катастрофою.
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