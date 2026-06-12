Згідно з даними Politico, міністр оборони України Михайло Федоров налаштований залучити від партнерів ще 20 млрд дол, які дадуть можливість суттєво ослабити Росію та схилити її до справжніх мирних переговорів.

Україна наразі має шанс на завершення війни

Як вдалося дізнатися журналістам, Федоров закличе союзників до виділення додаткових 20 мільярдів доларів вже 18 червня — тобто під час наступного засідання "Рамштайн".

Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування, — заявив ЗМІ український посадовець, який говорив на умовах анонімності. Поширити

Згідно з даними інсайдерів, міністр оборони розраховує, що кожен із партнерів Києва зможе виділити від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб зібрати всю необхідну суму доволі швидко.

Річ у тім, що просто зараз в України є реальний шанс посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну шляхом справжніх переговорів. Поширити

За словами ще одного інсайдера, якщо ворог створить власні мідл-страйк дрони, то це стане для України справжньою катастрофою.