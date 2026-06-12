ППО знешкодила 102 із 117 російських БпЛА

Протягом ночі 11-12 червня російські загарбники здійсбвали атаку на мирні українські міста та села 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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