ППО знешкодила 102 із 117 російських БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 102 із 117 російських БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 11-12 червня російські загарбники здійсбвали атаку на мирні українські міста та села 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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