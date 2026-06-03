Fire Point провела успішні випробування ракети-перехоплювача FP-7.X — відео

Українська оборонна компанія Fire Point провела повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача "Фрея". Про це заявила технічна директорка виробника Ірина Терех.
Головні тези:
- Fire Point вдало провела випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка ляже в основу протибалістичного перехоплювача “Фрея”.
- Технічна директорка Fire Point підкреслила важливість успішних випробувань та публікацію відео матеріалів.
Fire Point випробувала протибалістичну ракету FP-7.X
Терех не стала вдаватися у деталі, але додала, що це випробування є "надзвичайно важливим" і воно було проведене на днях. Також вона опублікувала відео випробувань.
Також Ірина Терех додала, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік нашого технологічного суверенітету.
Адже наша справжня незалежність визначається, в тому числі, чи здатні ми створювати критичні технології власними силами. Чи?
У травні Fire Point презентувала концепцію системи протиповітряної оборони "Фрея".
Основою проєкту є ракета-перехоплювач FP-7.х. Вона створена із композитних матеріалів та має заявлену швидкість 1500-2000 метрів за секунду. Довжина боєприпасу — 7,25 метра, зовнішній діаметр — 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу становить 0,53 метра.
Пуски цих ракет вперше показали в лютому цьогоріч.
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