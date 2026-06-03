Fire Point провела успішні випробування ракети-перехоплювача FP-7.X — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Fire Point провела успішні випробування ракети-перехоплювача FP-7.X — відео

ракета
Read in English
Джерело:  Межа

Українська оборонна компанія Fire Point провела повністю керований маневровий політ ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача "Фрея". Про це заявила технічна директорка виробника Ірина Терех.

Головні тези:

  • Fire Point вдало провела випробування ракети-перехоплювача FP-7.X, яка ляже в основу протибалістичного перехоплювача “Фрея”.
  • Технічна директорка Fire Point підкреслила важливість успішних випробувань та публікацію відео матеріалів.

Fire Point випробувала протибалістичну ракету FP-7.X

Терех не стала вдаватися у деталі, але додала, що це випробування є "надзвичайно важливим" і воно було проведене на днях. Також вона опублікувала відео випробувань.

Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки.

Також Ірина Терех додала, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік нашого технологічного суверенітету.

Адже наша справжня незалежність визначається, в тому числі, чи здатні ми створювати критичні технології власними силами. Чи?

У травні Fire Point презентувала концепцію системи протиповітряної оборони "Фрея".

Основою проєкту є ракета-перехоплювач FP-7.х. Вона створена із композитних матеріалів та має заявлену швидкість 1500-2000 метрів за секунду. Довжина боєприпасу — 7,25 метра, зовнішній діаметр — 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу становить 0,53 метра.

Пуски цих ракет вперше показали в лютому цьогоріч.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС ЗСУ завдали ударів ракетами "Нептун" по двох енергооб'єктах Росії
ВМС ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдарила по Росії ракетами ATACMS
Нова атака України на Росію - перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ракетами "Фламінго" уразила військовий завод "Промсинтез" у РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?