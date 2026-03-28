Україна ракетами "Фламінго" уразила військовий завод "Промсинтез" у РФ
Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 "Фламінго" 28 березня завдали удару по заводу “Промсинтез” у Чапаєвську Самарської області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • ЗСУ вдарили ракетами “Фламінго” по військовому заводу 'Промсинтез' у РФ.
  • Завод “Промсинтез” є важливим стратегічним об'єктом у військово-промисловому комплексі РФ.

Українські ракети FP-5 "Фламінго" уразили завод "Промсинтез" у Росії

Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів - бомб, ракет тощо.

Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

Масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються.

